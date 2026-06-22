Incêndio mata duas pessoas e um cachorro em residência na Estrutural

Incêndio deixou duas pessoas e um cão mortos - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um incêndio em uma residência na comunidade Santa Luzia, na Estrutural, resultou na morte de duas pessoas durante a madrugada desta segunda-feira (22/6). As vítimas foram encontradas sem vida após o fogo ser controlado. Um cachorro que estava no imóvel também morreu.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 3h23 e mobilizou três viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a residência tomada pelas chamas e por uma intensa fumaça. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao incêndio e conseguiram controlar rapidamente o fogo e evitar que ele se espalhasse para imóveis vizinhos.

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Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, momento em que localizaram os corpos das duas vítimas e do animal dentro da residência.





As causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para investigar as circunstâncias que provocaram o fogo.

A Defesa Civil também foi chamada para avaliar a estrutura de uma caixa d’água localizada em uma residência vizinha, a fim de verificar possíveis danos causados pelo incêndio.