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Acidente deixa um morto e dois feridos no Eixinho Sul

O condutor do Honda Civic foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, com apoio de uma equipe de suporte avançado, mas o óbito foi declarado no local

O acidente causou forte impacto no fluxo de veículos do início da tarde - (crédito: Divulgação/CBMDF)
O acidente causou forte impacto no fluxo de veículos do início da tarde - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma colisão violenta envolvendo dois carros e uma moto travou o trânsito no Eixinho L, na altura da 212 Sul, na tarde desta segunda-feira (22). O acidente resultou na morte de um dos motoristas e deixou uma condutora em estado gravíssimo após sofrer um traumatismo cranioencefálico (TCE).

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O condutor do Honda Civic foi encontrado em parada cardiorrespiratória. Os socorristas tentaram manobras de reanimação por cerca de 20 minutos, com apoio de uma equipe de suporte avançado, mas o óbito foi declarado no local. A motorista de um GM Prisma recebeu os primeiros socorros ainda presa às ferragens. 

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Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) realizaram o protocolo de imobilização e a retirada da vítima, que foi transportada com urgência para o hospital devido à gravidade do impacto na região da cabeça. O piloto de uma Honda CG foi arremessado da moto. Ele foi levado ao hospital com suspeita de fratura em uma das pernas.

O acidente, que ocorreu por volta das 14h, causou forte impacto no fluxo de veículos do início da tarde. O Eixinho L foi completamente bloqueado no sentido Asa Norte para o atendimento médico e isolamento da área, gerando um longo congestionamento. No sentido oposto (Asa Sul), uma das faixas também foi interditada, deixando o trânsito lento.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica da batida. O Departamento de Trânsito (Detran-DF) assumiu o controle da via para a realização da perícia e coordenar a liberação das pistas.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 22/06/2026 16:55 / atualizado em 22/06/2026 17:45
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