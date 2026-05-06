Homem fica preso às ferragens de veículo após colidir com poste na BR-020

No local, as equipes se depararam com a colisão de um veículo de passeio contra um poste de iluminação pública. - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Na manhã desta quarta-feira (6/5), um homem ficou preso às ferragens após colidir o próprio carro contra um poste de luz na BR-020, próximo ao viaduto do Colorado, em Sobradinho-DF. A operação mobilizou três viaturas e um helicóptero. A vítima foi encaminhada ao hospital de referência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a vítima que estava em estado grave. O local do acidente foi sinalizado e a equipe de bombeiros utilizou técnicas e equipamentos de desencarceramento para retirada do homem que estava preso às ferragens.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Investigado por fraude em apostas movimentou R$ 1 milhão em um ano

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe também realizou medidas de segurança contra incêndio no local do ocorrido. A Neoenergia e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foram acionados.

Durante o resgate da vítima, a via BR-020, no sentido Brasília, precisou ser interditada. Até o momento, não existem informações sobre a dinâmica do acidente.