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RESGATE

Homem fica preso às ferragens de veículo após colidir com poste na BR-020

A ação de resgate à vítima, em estado grave, exigiu três viaturas e um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do DF

No local, as equipes se depararam com a colisão de um veículo de passeio contra um poste de iluminação pública. - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))
No local, as equipes se depararam com a colisão de um veículo de passeio contra um poste de iluminação pública. - (crédito: Divulgação: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF))

Na manhã desta quarta-feira (6/5), um homem ficou preso às ferragens após colidir o próprio carro contra um poste de luz na BR-020, próximo ao viaduto do Colorado, em Sobradinho-DF. A operação mobilizou três viaturas e um helicóptero. A vítima foi encaminhada ao hospital de referência.  

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a vítima que estava em estado grave. O local do acidente foi sinalizado e a equipe de bombeiros utilizou técnicas e equipamentos de desencarceramento para retirada do homem que estava preso às ferragens. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a equipe também realizou medidas de segurança contra incêndio no local do ocorrido. A Neoenergia e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foram acionados. 

Durante o resgate da vítima, a via BR-020, no sentido Brasília, precisou ser interditada. Até o momento, não existem informações sobre a dinâmica do acidente. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 06/05/2026 17:34
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