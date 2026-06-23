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ENERGIA ELÉTRICA

Trecho de Ceilândia ficará sem energia nesta terça-feira (23/6)

Interrupção temporária ocorrerá para execução de obras de modernização da rede elétrica

Desligamento está previsto para ocorrer das 10h às 16h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Desligamento está previsto para ocorrer das 10h às 16h - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Moradores do Núcleo Rural Alexandre Gusmão, na Gleba 03, 480-A, em Ceilândia, terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (23/6). O desligamento está previsto para ocorrer das 10h às 16h.

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Segundo a concessionária, a medida é necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pelas obras de melhoria e modernização da rede elétrica. Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, o fornecimento poderá ser restabelecido antecipadamente.

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Em situações de falta de energia não programada, os consumidores podem registrar ocorrências pelos canais de atendimento da distribuidora.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 23/06/2026 08:00
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