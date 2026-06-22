Detran-DF flagra 78 motoristas alcoolizados em operações no fim de semana

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) registrou 78 ocorrências de motoristas dirigindo sob efeito de álcool durante operações realizadas entre os dias 19 e 21 de junho. As ações ocorreram em Águas Claras, Samambaia, Ceilândia, Gama, Taguatinga, Asa Norte e Asa Sul.
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Ao todo, 1.070 condutores foram abordados e submetidos ao teste do etilômetro. Entre os casos registrados, um motorista foi enquadrado por alcoolemia criminal. As equipes também autuaram 21 condutores sem habilitação, quatro com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida e outros 20 por uso de celular ao volante.
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