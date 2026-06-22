Edição do GDF na Sua Porta no Plano Piloto promete melhorias na infraestrutura da região

A 8ª edição do programa GDF na Sua Porta foi lançada nesta segunda-feira (22/6), com um conjunto de ações voltadas à melhoria da infraestrutura urbana do Plano Piloto, incluindo as asas Norte e Sul, além das vilas Planalto e Telebrasília. Durante cerimônia no Palácio do Buriti, a governadora Celina Leão assinou 21 ordens de serviço que somam aproximadamente R$ 38 milhões em investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF), destinados a intervenções que buscam atender demandas históricas apresentadas por moradores da região.

Segundo a governadora, a iniciativa foi estruturada a partir das reivindicações encaminhadas por lideranças comunitárias. “É uma demanda que veio dos prefeitos comunitários. Uma demanda que a gente está atendendo, uma reivindicação da população”, afirmou. A expectativa do governo é de que os serviços produzam impactos em curto prazo, especialmente em áreas que concentram grande volume de reclamações relacionadas à mobilidade e à conservação dos espaços públicos.

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Entre as principais melhorias previstas estão a recuperação de calçadas, manutenção da malha viária, implantação de redutores de velocidade e obras de drenagem. Para Celina Leão, as intervenções terão efeito direto na rotina dos moradores. “O GDF na Sua Porta vai transformar o Plano Piloto em 60 dias”, declarou. A governadora destacou, ainda, que as obras contemplam desde o recapeamento de vias até a modernização da iluminação pública, contribuindo para mais conforto e segurança para quem vive e circula pela região.

Os investimentos também alcançam áreas de lazer, esporte e convivência comunitária. O cronograma prevê manutenção e instalação de parquinhos infantis, revitalização de pontos de encontro comunitário (PECs) e reformas em quadras poliesportivas, parte delas contempladas com nova iluminação em LED. As melhorias abrangem espaços tradicionais do Plano Piloto e da Vila Planalto, como a Praça Nelson Corso, a Praça dos Aposentados e a Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, que receberão intervenções voltadas à recuperação e à valorização desses locais de convivência. “Teremos novos parquinhos também, revitalização das quadras. Todo o Plano Piloto e a Vila Planalto irão receber”, ressaltou a governadora.

Outro destaque anunciado durante o evento é a integração entre iluminação pública e segurança. De acordo com Celina Leão, os novos postes contarão com câmeras conectadas ao programa 360°, ampliando a capacidade de monitoramento em diferentes áreas do Distrito Federal. A medida busca fortalecer a vigilância urbana por meio da tecnologia, associando melhorias na infraestrutura e à ampliação das ferramentas de prevenção e combate à criminalidade.

Diferentemente de outras edições do programa, esta etapa terá foco concentrado na execução de obras e serviços urbanos, uma vez que os órgãos do governo estão instalados na área central de Brasília. As atividades seguem até sexta-feira (26/6), mobilizando diversas equipes para ações de manutenção, limpeza, paisagismo e recuperação de equipamentos públicos.