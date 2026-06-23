Terça (23/6) começa com mínima de 11,4ºC e previsão é tempo aberto

Bom dia, Brasília! Dia será de céu aberto - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Bom dia, brasiliense! Quem levantou cedo nesta terça-feira (23/6) precisou caprichar no casaco. Isso porque, com a chegada do inverno, a tendência é de temperaturas cada vez mais baixas. Na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, a mínima foi de 11,4ºC durante a manhã. Apesar do friozinho, o sol deu as caras logo cedo, indicando que o céu permanecerá ensolarado, com chances quase nulas de chuvas.

Nas horas mais quentes do dia, durante a tarde, a máxima pode bater os 29ºC no Distrito Federal. Já a umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo com o tempo seco, ainda não foram emitidos alertas com relação à baixa umidade. A recomendação, porém, é sempre caprichar na hidratação.

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No Plano Piloto, a temperatura mínima foi de 13,9ºC e a máxima pode bater os 27ºC. A umidade varia entre 40% e 90%. "Há uma frente fria subindo para o Centro-Oeste. Apesar de não impactar tanto o DF, teremos uma ligeira queda na temperatura mínima, principalmente a partir da próxima quinta (25/6)", pontua Cristiane Andrioli, meteorologista do Inmet. Boa terça-feira!