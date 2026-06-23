Cruzeiro recebe 23 parquinhos revitalizados e amplia áreas de lazer

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou a revitalização de 23 parquinhos infantis no Cruzeiro, nesta terça-feira (23/6). A cerimônia foi realizada na Quadra 3 do Cruzeiro Velho, em frente à Paróquia Nossa Senhora das Dores, e marcou mais uma etapa das ações de recuperação dos espaços públicos da cidade. A iniciativa, que contou com investimento de mais de R$ 446 mil, faz parte do cronograma do programa GDF na Sua Porta.

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Durante a solenidade, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a iniciativa faz parte da proposta do GDF na Sua Porta, programa voltado à zeladoria e ao atendimento das demandas dos moradores das regiões administrativas. “Eu sempre falo que são entregas que falam do cuidado, mas principalmente daquilo que a população quer que tenha na porta da sua casa”, disse. Segundo ela, as reformas representam um cuidado cotidiano com a qualidade de vida dos moradores.

O administrador regional do Cruzeiro, Claudeci Martins, destacou a importância dos espaços para as famílias da cidade. “Pode parecer simples, mas não é. Eu sou pai de quatro. Os pais que têm criança sabem que precisam buscar um espaço para os filhos”, afirmou. Segundo ele, os investimentos garantem que a cidade esteja preparada para atender crianças e famílias. “São 34 parques nessa cidade, 23 já foram reformados, revitalizados e isso graças a esse governo que se empenha”, ressaltou.

De acordo com o administrador, as melhorias fazem parte de um conjunto de investimentos realizados na região nos últimos anos, que ultrapassam R$ 23 milhões em obras e serviços voltados à infraestrutura urbana e à recuperação de espaços públicos.

Além da entrega dos 23 parquinhos revitalizados, o GDF anunciou que os outros 11 equipamentos que integram o projeto seguem em obras e serão concluídos para completar a recuperação dos 34 espaços infantis existentes no Cruzeiro. A governadora também determinou a continuidade de outras intervenções na região, incluindo a conclusão da segunda etapa da Feira do Cruzeiro, com investimento de R$ 1 milhão, e o avanço dos processos para publicação da licitação da biblioteca pública da cidade.