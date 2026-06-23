GDF inaugura centro de capacitação para socorristas do Samu

O Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o Núcleo de Educação em Urgência (NEU) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Parque de Apoio da Secretaria de Saúde, no Guará. Agora, as equipes responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência no Distrito Federal passam a contar com uma estrutura mais moderna para treinamento e capacitação. A cerimônia ocorreu nesta terça-feira (23/6).

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A unidade recebeu melhorias em todos os ambientes, incluindo instalação de novos pisos, divisórias em drywall, reforma dos banheiros, aparelhos de ar-condicionado, ampliação do auditório, nova sala de reuniões, espaço para instrutores e uma área de convivência integrada à copa. Ao todo, foram investidos R$ 575 mil para a reforma. A importância do investimento é reforçada pelos números do serviço. No primeiro trimestre deste ano, o Samu realizou 83.925 atendimentos em todo o DF.

Durante a inauguração, a governadora Celina Leão (PP) destacou que a modernização do espaço representa um investimento direto na qualidade do atendimento prestado à população. “Aqui era um espaço para os cursos, mas era um espaço inadequado. Era um vão com divisórias que não eram drywall, sem os equipamentos. Então, você investir na capacitação do seu servidor é investir no cuidado. A pessoa vai estar apta, qualificada para fazer os atendimentos”, afirmou.

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A chefe do Executivo local também ressaltou a complexidade do trabalho realizado pelas equipes do Samu e a importância da preparação contínua dos profissionais. “Quando você faz nomeações de novos servidores, eles vêm para essa unidade. Aqui é um atendimento totalmente diferente de muitas outras unidades. É um atendimento especializado, principalmente em urgência e emergência”, explicou.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante destacou que a capacitação permanente é essencial para garantir a eficiência dos atendimentos. “Nós sabemos que a capacitação para nós, profissionais de saúde, deve ser constante. Eu já atuei no Samu e sabemos o quão importante é o atendimento prestado à população e a adrenalina que existe nas ocorrências”, disse.

Segundo o titular da pasta, a atuação em situações de emergência exige treinamento contínuo e trabalho coordenado entre as equipes. “Para esses atendimentos, a equipe tem que estar muito treinada, cada um sabendo o que deve fazer numa ocorrência, para que a gente possa garantir primeiro a segurança da cena e depois a segurança dos pacientes envolvidos”, ressaltou. O secretário também elogiou o trabalho desenvolvido. “Esses servidores do Samu são, em nível de Brasil, alguns dos mais capacitados que nós temos, e a população agradece", concluiu.

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Capacitação

Em funcionamento desde 2006, o NEU é responsável pela oferta de cursos de educação permanente, treinamentos e projetos de pesquisa voltados aos profissionais da saúde. A unidade também abriga o Projeto Samuzinho, que leva orientações sobre primeiros socorros a estudantes e conscientiza a população sobre o uso correto do serviço de emergência.

Com a nova configuração física, o núcleo amplia a capacidade de realização de simulações realísticas, metodologia considerada fundamental para preparar os profissionais diante dos cenários de alta complexidade enfrentados diariamente. A estrutura também permitirá a integração entre ensino teórico e treinamento prático, fortalecendo a qualificação técnica dos servidores e refletindo diretamente na assistência prestada aos pacientes.



