PF combate venda ilegal de medicamentos para emagrecer

A maioria dos medicamentos estava sem comprovação de regularidade perante os órgãos sanitários. Documentos e equipamentos eletrônicos também foram recolhidos - (crédito: Foto: Divulgação/Polícia Federal )

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (23/6) a Operação Efeito Rebote, para investigar a comercialização, o armazenamento e a aplicação irregular de substâncias injetáveis usadas em clínicas no Distrito Federal. A ação contou com apoio técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Vigilância Sanitária do DF.

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, agentes localizaram cerca de 40 frascos contendo substância comercializada como tirzepatida — medicamento injetável para o tratamento de diabetes e obesidade. A maioria dos medicamentos estavam sem comprovação de regularidade perante os órgãos sanitários. Documentos e equipamentos eletrônicos também foram recolhidos.

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As investigações revelaram ainda uma estratégia para dificultar a ação das autoridades: as clínicas investigadas adotavam um sistema de armazenamento descentralizado, mantendo a maior parte do estoque em endereços distintos dos utilizados para o atendimento ao público. Apenas a quantidade necessária para as aplicações previstas em cada dia era transportada até os estabelecimentos — tática que, segundo apurado, tinha como objetivo reduzir a exposição do estoque e dificultar a identificação e apreensão integral dos produtos em eventuais fiscalizações ou operações policiais e sanitárias.

Conforme a PF, as substâncias eram oferecidas e aplicadas sem seguir os procedimentos corretos da legislação sanitária vigente, representando risco à saúde pública. A investigação apura possíveis crimes de falsificação e adulteração de produtos medicinais, contrabando e outros delitos que possam ser identificados no curso das apurações.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates