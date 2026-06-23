InícioCidades DF
Vigilância Sanitária

PF combate venda ilegal de medicamentos para emagrecer

Operação Efeito Rebote apreende frascos de remédios para emagrecimento sem aprovação sanitária em clínicas do Distrito Federal nesta terça-feira (23/6)

A maioria dos medicamentos estava sem comprovação de regularidade perante os órgãos sanitários. Documentos e equipamentos eletrônicos também foram recolhidos - (crédito: Foto: Divulgação/Polícia Federal )
A maioria dos medicamentos estava sem comprovação de regularidade perante os órgãos sanitários. Documentos e equipamentos eletrônicos também foram recolhidos - (crédito: Foto: Divulgação/Polícia Federal )

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira (23/6) a Operação Efeito Rebote, para investigar a comercialização, o armazenamento e a aplicação irregular de substâncias injetáveis usadas em clínicas no Distrito Federal. A ação contou com apoio técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Vigilância Sanitária do DF.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, agentes localizaram cerca de 40 frascos contendo substância comercializada como tirzepatida — medicamento injetável para o tratamento de diabetes e obesidade. A maioria dos medicamentos estavam sem comprovação de regularidade perante os órgãos sanitários. Documentos e equipamentos eletrônicos também foram recolhidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

As investigações revelaram ainda uma estratégia para dificultar a ação das autoridades: as clínicas investigadas adotavam um sistema de armazenamento descentralizado, mantendo a maior parte do estoque em endereços distintos dos utilizados para o atendimento ao público. Apenas a quantidade necessária para as aplicações previstas em cada dia era transportada até os estabelecimentos — tática que, segundo apurado, tinha como objetivo reduzir a exposição do estoque e dificultar a identificação e apreensão integral dos produtos em eventuais fiscalizações ou operações policiais e sanitárias.

Conforme a PF, as substâncias eram oferecidas e aplicadas sem seguir os procedimentos corretos da legislação sanitária vigente, representando risco à saúde pública. A investigação apura possíveis crimes de falsificação e adulteração de produtos medicinais, contrabando e outros delitos que possam ser identificados no curso das apurações.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
GC
GC

Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Tags

Por Gabriela Cidade*
postado em 23/06/2026 18:58
SIGA
x