Garis do Distrito Federal encerram paralisação, diz SLU

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que a prestação dos serviços de limpeza pública foi normalizada com a retomada integral das atividades na tarde desta terça-feira (23/6). A paralisação foi nacional e iniciada nessa segunda-feira (22).

O presidente do órgão, Cleilson Gadelha, comentou, em vídeo enviado ao Correio, sobre a normalização do serviço. “Gostaria de passar aqui nesse momento para informar que a coleta está normalizada nessa terça-feira”, afirmou.

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O SLU ainda orienta que a população continue colocando os resíduos nos dias e horários das coletas convencional e seletiva. “As equipes seguem atuando para restabelecer plenamente o fluxo dos serviços de limpeza pública no menor prazo possível, assegurando a qualidade da prestação dos serviços e seus benefícios para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população”, pontuou.

Entenda

Garis de sete estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, entraram em greve na última segunda-feira (22/6) em defesa da valorização da categoria e pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020. Os estados que aprovaram a paralisação foram: Brasília, Vitória, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal.

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Entre as reivindicações estavam a formalização de um piso salarial nacional, melhoria nas condições de trabalho, reconhecimento da essencialidade dos profissionais e garantia de condições mínimas de segurança para os trabalhadores.

De autoria da deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC), o projeto busca regulamentar a profissão dos trabalhadores da limpeza urbana. Na justificativa da matéria, a autora argumentou que os garis desempenham funções fundamentais para o funcionamento das cidades, mas ainda enfrentam baixos salários e condições de trabalho adversas.