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Garis do Distrito Federal encerram paralisação, diz SLU

A total normalização dos serviços ocorrerá nos próximos dias. SLU orienta que moradores retornem com a prática de colocar o lixo para fora de casa nos dias e horários das coletas orgânicas e seletivas

Paralisação nacional foi iniciada na segunda-feira (22/6) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Paralisação nacional foi iniciada na segunda-feira (22/6) - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que a prestação dos serviços de limpeza pública foi normalizada com a retomada integral das atividades na tarde desta terça-feira (23/6). A paralisação foi nacional e iniciada nessa segunda-feira (22).

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O presidente do órgão, Cleilson Gadelha, comentou, em vídeo enviado ao Correio, sobre a normalização do serviço. “Gostaria de passar aqui nesse momento para informar que a coleta está normalizada nessa terça-feira”, afirmou. 

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O SLU ainda orienta que a população continue colocando os resíduos nos dias e horários das coletas convencional e seletiva. “As equipes seguem atuando para restabelecer plenamente o fluxo dos serviços de limpeza pública no menor prazo possível, assegurando a qualidade da prestação dos serviços e seus benefícios para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população”, pontuou. 

Entenda

Garis de sete estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, entraram em greve na última segunda-feira (22/6) em defesa da valorização da categoria e pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.146/2020. Os estados que aprovaram a paralisação foram: Brasília, Vitória, São Luís, Maceió, Cuiabá, Salvador e Natal.

Entre as reivindicações estavam a formalização de um piso salarial nacional, melhoria nas condições de trabalho, reconhecimento da essencialidade dos profissionais e garantia de condições mínimas de segurança para os trabalhadores.

De autoria da deputada federal Mara Rocha (PSDB-AC), o projeto busca regulamentar a profissão dos trabalhadores da limpeza urbana. Na justificativa da matéria, a autora argumentou que os garis desempenham funções fundamentais para o funcionamento das cidades, mas ainda enfrentam baixos salários e condições de trabalho adversas.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 23/06/2026 17:56 / atualizado em 23/06/2026 17:57
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