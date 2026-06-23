Justiça condena instituição financeira a indenizar consumidor por cobrança indevida

A sentença considerou que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento e violou os deveres de boa-fé e diligência, sendo classificada como danos morais - (crédito: maurenilson)

Um morador de Sobradinho será indenizado por uma instituição financeira após ser cobrado indevidamente por um empréstimo já quitado. A 1ª Vara Cível de Sobradinho decidiu que a empresa deverá indenizar o morador em R$ 5 mil por danos morais.

Segundo a vítima, ele continuava recebendo cobranças por aplicativo de mensagem mesmo após quitar a dívida. Na defesa apresentada pelo banco, foi afirmado que havia relação contratual válida, que a cobrança representava exercício regular de direito e que não havia conduta ilícita, dano moral indenizável ou fundamento para restituição em dobro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: PF combate venda ilegal de medicamentos para emagrecer

Após analisar o caso, a juíza utilizou as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para condenar o banco. Na decisão, ela destacou que “o banco não apresentou tempestivamente o contrato, ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar a origem da dívida”. Além disso, a juíza também argumentou que o cliente provou ter sido alvo de uma cobrança indevida.

Leia também: Empresários formalizam aquisição de área para distrito de inovação no DF

A sentença considerou que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento e violou os deveres de boa-fé e diligência, sendo classificada como danos morais. Apesar da decisão, a defesa da instituição financeira ainda pode recorrer.