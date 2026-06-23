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Direito do consumidor

Justiça condena instituição financeira a indenizar consumidor por cobrança indevida

A prática foi definida como danos morais e gerou uma indenização de R$ 5 mil ao cliente. O banco ainda pode recorrer da decisão

A sentença considerou que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento e violou os deveres de boa-fé e diligência, sendo classificada como danos morais - (crédito: maurenilson)
A sentença considerou que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento e violou os deveres de boa-fé e diligência, sendo classificada como danos morais - (crédito: maurenilson)

Um morador de Sobradinho será indenizado por uma instituição financeira após ser cobrado indevidamente por um empréstimo já quitado. A 1ª Vara Cível de Sobradinho decidiu que a empresa deverá indenizar o morador em R$ 5 mil por danos morais. 

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Segundo a vítima, ele continuava recebendo cobranças por aplicativo de mensagem mesmo após quitar a dívida. Na defesa apresentada pelo banco, foi afirmado que havia relação contratual válida, que a cobrança representava exercício regular de direito e que não havia conduta ilícita, dano moral indenizável ou fundamento para restituição em dobro.

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Após analisar o caso, a juíza utilizou as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para condenar o banco. Na decisão, ela destacou que “o banco não apresentou tempestivamente o contrato, ou qualquer documento idôneo capaz de demonstrar a origem da dívida”. Além disso, a juíza também argumentou que o cliente provou ter sido alvo de uma cobrança indevida. 

A sentença considerou que a conduta ultrapassou o mero aborrecimento e violou os deveres de boa-fé e diligência, sendo classificada como danos morais. Apesar da decisão, a defesa da instituição financeira ainda pode recorrer.

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 23/06/2026 20:34
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