Vídeo: polícia procura homem que destruiu abrigos de cães comunitários

Ao menos seis casas foram destruídas pelo homem - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem é investigado por destruir casas de cães comunitários e atacar um deles com um pitbull no Recanto das Emas. O caso aconteceu na manhã do último domingo (21/6), na Quadra 601 da cidade.

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As imagens obtidas pelo Correio mostram o homem chegando ao local com um pedaço de pau na mão e acompanhado de um cachorro da raça pitbull.

Os registros mostram o homem destruindo as casas dos animais, construídas pelos moradores da quadra, a golpe de pauladas. Enquanto ele destruía os abrigos, o cachorro que levava na coleira avança duas vezes nos cães comunitários.

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Não satisfeito com a destruição das casas, o homem solta o seu cachorro, que ataca os cães comunitários. Um dos animais, um vira-lata preto cego, não consegue escapar do ataque e é brutalmente mordido pelo pitbull.

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Durante o ataque do cachorro, uma mulher tenta conter o animal e repreende o agressor. As imagens registraram que o cão atacado ficou ferido e imóvel no chão após as mordidas. Enquanto a mulher tentava auxiliar o animal, o homem foi embora, levando a bicicleta e o pitbull.

O caso começou sendo investigado pela 27ª DP, mas foi transferido para a Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), sob o comando do delegado Jônatas Silva. Ele afirmou que o fato de o homem utilizar o pitbull como "arma" também vai entrar no inquérito. “Essa prática configura maus-tratos, assim como, destruir deliberadamente os abrigos, deixando animais expostos ao frio, à chuva e a outros riscos”, disse o delegado.



O homem segue sendo procurado pela polícia. Quem tiver pistas ou souber da identidade pode fornecer as informações, de forma anônima, à Polícia Civil pelo telefone 197.