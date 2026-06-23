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JUSTIÇA

Júri condena homem que deu 11 tiros em adolescente após partida de futebol

O crime ocorreu em 27 de julho de 2024 na QNR, em Ceilândia. Vítima estava acompanhada de dois amigos quando foi alvejada

Tribunal do Júri de Ceilândia condena Leonardo Oliveira da Silva por atirar em adolescente - (crédito: TJDFT)
Tribunal do Júri de Ceilândia condena Leonardo Oliveira da Silva por atirar em adolescente - (crédito: TJDFT)

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou a 20 anos de prisão um homem identificado como Leonardo Oliveira da Silva, acusado de tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu em 27 de julho de 2024 na QNR, em Ceilândia.

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Segundo o processo, o adolescente foi baleado com 11 tiros próximo à quadra de esportes, enquanto voltava para casa a pé com dois amigos. Ele foi socorrido. 

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Os jurados acolheram as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por uma discussão banal sobre o empréstimo de um par de tênis. Além disso, a vítima foi pega de surpresa, sem qualquer possibilidade de prever a emboscada.

Ao fixar a pena, o juiz presidente do júri destacou que a conduta merece rigorosa reprovação por atingir um jovem de 17 anos, à época dos fatos. O magistrado enfatizou que se trata de uma "pessoa em desenvolvimento, em relação à qual se exige proteção integral, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)".

Outro fator determinante para o aumento da pena foram os antecedentes do réu, que cumpria pena em regime aberto quando cometeu o novo crime. "Demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade", afirmou o juiz.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 23/06/2026 20:13
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