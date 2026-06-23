Júri condena homem que deu 11 tiros em adolescente após partida de futebol

Tribunal do Júri de Ceilândia condena Leonardo Oliveira da Silva por atirar em adolescente - (crédito: TJDFT)

O Tribunal do Júri de Ceilândia condenou a 20 anos de prisão um homem identificado como Leonardo Oliveira da Silva, acusado de tentativa de homicídio contra um adolescente de 17 anos. O crime ocorreu em 27 de julho de 2024 na QNR, em Ceilândia.

Segundo o processo, o adolescente foi baleado com 11 tiros próximo à quadra de esportes, enquanto voltava para casa a pé com dois amigos. Ele foi socorrido.

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Os jurados acolheram as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. De acordo com a denúncia, o crime foi motivado por uma discussão banal sobre o empréstimo de um par de tênis. Além disso, a vítima foi pega de surpresa, sem qualquer possibilidade de prever a emboscada.

Ao fixar a pena, o juiz presidente do júri destacou que a conduta merece rigorosa reprovação por atingir um jovem de 17 anos, à época dos fatos. O magistrado enfatizou que se trata de uma "pessoa em desenvolvimento, em relação à qual se exige proteção integral, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990)".

Outro fator determinante para o aumento da pena foram os antecedentes do réu, que cumpria pena em regime aberto quando cometeu o novo crime. "Demonstrou fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, reincidindo na prática de nova infração quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade", afirmou o juiz.