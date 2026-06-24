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Celina diz que vetos em lei do BRB seguem entendimento do STF

Ajustes na sanção da lei do empréstimo ao BRB reconfiguram pontos do texto aprovado anteriormente

Celina diz que vetos em lei do BRB seguem entendimento do STF - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)
Celina diz que vetos em lei do BRB seguem entendimento do STF - (crédito: Matheus Borges/ Agência Brasília)
Durante evento no Clube Assefe, no Setor de Clubes Esportivos Sul, nesta quarta-feira (24/6), a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou que as alterações na sanção da lei que autoriza o empréstimo de R$ 6,6 bilhões ao Banco de Brasília (BRB) preservam apenas o conteúdo originalmente pactuado.
Segundo Celina, os trechos retirados não faziam parte do desenho original do acordo. “Os vetos foram aquilo que não estava no projeto. A gente deixou bem definido aquilo que estava no projeto, que é praticamente a retificação daquilo que foi acordado no Supremo”.
A lei sancionada excluiu dispositivos que previam mecanismos de controle pela Câmara Legislativa do DF, como envio de informações detalhadas sobre condições financeiras e relatórios periódicos da operação. Também foram retirados artigos que tratavam de ressarcimento ao governo pelos valores aportados e da manutenção de participação mínima do GDF nas ações com direito a voto do BRB.
A governadora afirmou que a decisão teve como objetivo evitar ampliações em relação ao que já havia sido definido anteriormente. “Foi só essa motivação”, disse.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 24/06/2026 11:06
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