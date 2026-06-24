Manhãs frias se intensificam no DF, mas dias continuam ensolarados

A tendência é de que o frio se intensifique para o resto da semana, segundo a meteorologista do INMET Larissa Campos, e sem previsão de chuva nos próximos dias. - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Bom dia, Brasília! A manhã desta quarta-feira (24/6) começou fria e os moradores do DF sentem o inverno se aprofundando, com temperatura mínima de 10.5ºC na Estação Águas Emendadas, em Planaltina, e 15.2ºC no Plano Piloto. Apesar do frio, teremos um dia ensolarado em Brasília, com pequena possibilidade de chuva durante a noite.

No decorrer desta quarta (24/6), as temperaturas máximas chegam a 27ºC por todo o Distrito Federal, com umidade variando entre 95% e 35%. A tendência é de que o frio se intensifique para o resto da semana, segundo a meteorologista do INMET Larissa Campos, e sem previsão de chuva nos próximos dias.