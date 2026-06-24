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BRASIL X ESCÓCIA

Brasil X Escócia: Veja que horas fecham os comércios no DF

Políticas de retorno variam a depender de se tratar de lojas de rua ou de shopping. Descumprimento pode gerar multa

14/05/2026. Ed Alves/CB/D.A Press.. Cidades. Comercio ritmo da Copa do Mundo - Camisas - Decorações e Adereços. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
14/05/2026. Ed Alves/CB/D.A Press.. Cidades. Comercio ritmo da Copa do Mundo - Camisas - Decorações e Adereços. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O horário do comércio no Distrito Federal sofrerá alterações em decorrência do jogo entre Brasil e Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Veja a seguir as alterações para o jogo de hoje e futuras alterações planejadas:

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Em convenção estabelecida entre o Sindicato dos empregados no comércio do Distrito Federal e o Sindivarejista-DF, está definido que tanto lojas de rua quanto de shopping deverão dispensar seus funcionários às 18h, uma hora antes do início da partida. A única diferença é que as lojas de shopping podem determinar o retorno dos funcionários ao final do jogo.

Caso o Brasil passe de fase

Para os jogos da seleção brasileira que tiverem início entre 13h e 18h, as empresas deverão liberar seus funcionários 30 minutos antes da partida. Para jogos que começarem as 19h ou 20h, a liberação deve ocorrer uma hora antes do jogo começar.

Vale ressaltar que lojas que não cumprirem essas regras estão sujeitas a uma multa de 50% do salário de ingresso, vigente a época dos jogos da Copa do Mundo de 2026.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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João Pedro Zamora*

Estagiário

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB) e fascinado pelo mundo. Estagia na equipe de Cidades

Por João Pedro Zamora*
postado em 24/06/2026 12:12
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