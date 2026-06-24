PRF encontra ossada e cinzas humanas em mala dentro de ônibus na BR-020 - (crédito: PRF/Divulgação)

Uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus interestadual na BR-020, em Planaltina, levou à descoberta de uma mala contendo restos mortais humanos. A ocorrência foi registrada no último dia 12 de junho e encaminhada à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) para investigação.

O material foi encontrado durante a inspeção do compartimento de bagagens de um ônibus que fazia o trajeto entre os estados de São Paulo, Bahia e Piauí. Dentro da mala, os policiais localizaram uma caixa com uma ossada humana e um invólucro contendo material semelhante a cinzas humanas. Como não havia informações imediatas sobre a origem ou a regularidade do transporte, a ocorrência foi registrada inicialmente na 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

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Os restos mortais foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) para análise pericial. Paralelamente, os investigadores iniciaram diligências para identificar a procedência do material, o destinatário e verificar se o transporte atendia às exigências legais e sanitárias.

Durante as apurações preliminares, foram apresentados documentos que indicam que os restos mortais podem pertencer a um homem morto em 2006, em Guarulhos (SP). Segundo a documentação, o material teria como destino o município de Campo Alegre de Lourdes (BA), onde familiares pretendiam realizar um novo sepultamento. Entre os documentos apresentados estão a autorização de traslado emitida pelo serviço funerário municipal, a certidão de óbito e uma declaração de disponibilidade de jazigo no local de destino.

A Polícia Civil informou, no entanto, que a autenticidade dos documentos e a correspondência entre o material transportado e os registros apresentados ainda serão submetidas a verificação técnica e administrativa. O caso foi encaminhado à 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina), que ficará responsável pela continuidade das investigações e pela adoção das medidas cabíveis.



