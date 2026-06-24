Mineiro adia volta para casa para acompanhar jogo do Brasil em Brasília

Em meio à movimentação de torcedores em Brasília para acompanhar o confronto entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6), o agrônomo Marcelo Krause, de 30 anos, encontrou uma forma de conciliar trabalho e futebol.



Morador de Unaí, Minas Gerais, ele estava na capital federal para cumprir um compromisso profissional e percebeu que não conseguiria voltar para casa a tempo de assistir à partida da Seleção Brasileira. A alternativa foi acompanhar o jogo no Responsa Bar, na 202 Sul.



“Eu vim para atender um compromisso e aproveitei para assistir ao jogo do Brasil aqui na capital mesmo”, contou.



Segundo Marcelo, a logística da viagem acabou mudando seus planos. “Não ia dar tempo de voltar. Aí eu falei: vou torcer aqui mesmo nos bairros de Brasília”, relatou.



Mesmo longe de casa, o mineiro demonstrou confiança na equipe comandada pela Seleção e apostou em uma vitória por 3 a 1. Para ele, a passagem pela capital também se transformou em uma oportunidade de viver o clima da Copa ao lado de outros torcedores. “Aqui é diferente! A energia é outra”, concluiu.

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