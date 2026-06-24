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COPA DO MUNDO 2026

Mineiro adia volta para casa para acompanhar jogo do Brasil em Brasília

Agrônomo Marcelo Krause veio à capital para um compromisso a trabalho e decidiu ficar na cidade para não perder a partida da Seleção

Marcelo Krause adiou volta para Minas Gerais para acompanhar jogo do Brasil - (crédito: Paulo Gontijo)
Marcelo Krause adiou volta para Minas Gerais para acompanhar jogo do Brasil - (crédito: Paulo Gontijo)

Em meio à movimentação de torcedores em Brasília para acompanhar o confronto entre Brasil e Escócia pela Copa do Mundo nesta quarta-feira (24/6), o agrônomo Marcelo Krause, de 30 anos, encontrou uma forma de conciliar trabalho e futebol.

Morador de Unaí, Minas Gerais, ele estava na capital federal para cumprir um compromisso profissional e percebeu que não conseguiria voltar para casa a tempo de assistir à partida da Seleção Brasileira. A alternativa foi acompanhar o jogo no Responsa Bar, na 202 Sul.

“Eu vim para atender um compromisso e aproveitei para assistir ao jogo do Brasil aqui na capital mesmo”, contou.

Segundo Marcelo, a logística da viagem acabou mudando seus planos. “Não ia dar tempo de voltar. Aí eu falei: vou torcer aqui mesmo nos bairros de Brasília”, relatou.

Mesmo longe de casa, o mineiro demonstrou confiança na equipe comandada pela Seleção e apostou em uma vitória por 3 a 1. Para ele, a passagem pela capital também se transformou em uma oportunidade de viver o clima da Copa ao lado de outros torcedores. “Aqui é diferente! A energia é outra”, concluiu.

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Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 24/06/2026 20:31
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