Neymar volta, Brasil goleia e torcida faz a festa no Fausto e Manuel

Na volta do intervalo, a vantagem de 2 a 0 justificava a animação dos torcedores no Fausto e Manuel - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

O Brasil venceu a Escócia por 3 x 0, com dois gols de Vini Jr e um de Matheus Cunha. No Fausto e Manuel, no Sudoeste, a festa tomou conta dos torcedores, que celebraram a classificação da Seleção em primeiro lugar do grupo. Após uma estreia que gerou dúvidas, no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, o Brasil se recuperou e voltou a alimentar o sonho do hexacampeonato. O duelo contou com a volta de Neymar aos gramados com a camisa amarelinha.

“Toda Copa que o Brasil jogar eu vou acreditar no hexa e, agora, com duas vitórias seguidas, sem sofrer gols, estou oficialmente iludido com a Selação Brasileira. Com o Neymar entrando depois de tanto tempo, só tempos o que comemorar”, afirmou Gabriel Oliveira, de 25 anos.

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Na volta do intervalo, a vantagem de 2 a 0 justificava a animação dos torcedores no Fausto e Manuel. O clima era de confiança, mas o susto veio cedo. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, McTominay apareceu com perigo e quase diminuiu para a Escócia, silenciando por alguns instantes o bar e assustando os brasileiros que acompanhavam a partida.

Aos 14 minutos, o Fausto e Manuel voltou a explodir em festa. Matheus Cunha apareceu para marcar o terceiro gol da Seleção e transformar a vitória em goleada, fazendo os torcedores celebrarem mais uma vez. A animação, porém, não parou por aí. Três minutos depois, um novo motivo para euforia tomou conta do bar: Neymar surgiu à beira do campo para iniciar o aquecimento, arrancando aplausos, gritos e a expectativa de ver o camisa 10 em ação.

Aos 30 minutos, a explosão veio em definitivo, Neymar entrou em campo e fez a estreia com a camisa da Seleção. Aos 44, o craque conseguiu finalizar com força no gol, mas o chute foi defendido pelo goleiro escocês. Dessa forma, o árbitro apitou o fim da partida e, no Fausto e Manuel, todos aplaudiram a atuação da equipe brasileira.