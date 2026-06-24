Torcida vaia Neymar e aplaude Vini Jr. no Bar na Seis

Para Rafael Durand, torcedor brasileiro, a convocação de Neymar foi mais uma ação de marketing - (crédito: Rafael Lins)

O Brasil venceu a Escócia na noite dessa quarta-feira (24/6), por 3x0, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com esse resultado, a Seleção se classificou para o mata-mata em primeiro da chave.



No Bar Na Seis, a reação do público foi de êxtase com a atuação brasileira e, principalmente, de Vinicius Júnior, ao marcar dois gols ainda no primeiro tempo. No entanto, a entrada de Neymar não agradou à grande parte dos torcedores presentes no ambiente.



Em meio a críticas e incerteza, o camisa 10 brasileiro voltou a entrar em campo pela Seleção. Carlo Ancelotti colocou Neymar aos 30 minutos do segundo tempo, para dar ritmo ao atleta. Porém, a reação dos torcedores no ambiente não foi favorável.



Para Rafael Durand, torcedor brasileiro, a convocação de Neymar foi mais uma ação de marketing do que pelo futebol jogado pelo atleta: “Eu prefiro que o Ancelotti dê oportunidade para outros jogadores. Acho que a convocação de Neymar foi apenas pela repercussão financeira”, disse o músico e psicólogo de 29 anos.



Entretanto, Rafael exaltou a participação de Vinicius Júnior. O camisa 7 chega a cinco gols nesta Copa do Mundo e foi elogiado pela torcida: “Se o Vinicius jogar igual joga pelo Real Madrid, a Seleção pode ir muito longe. Ele é o nosso melhor jogador”, destacou o torcedor.



Com o primeiro lugar assegurado, o Brasil espera enfrentar Holanda, Japão ou Suécia na etapa seguinte. O próximo jogo será na segunda-feira (29/6), às 14h.

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