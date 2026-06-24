Viniland! Vini Jr. brilha na Flórida e Brasil avança em primeiro na Copa

Miami — A Flórida é o paraíso dos parques temáticos. Neste verão na América do Norte, nenhum se compara à Viniland. Aos 25 anos, Vinicius José Paixão de Oliveira Junior criou um mundo para chamar de seu na Copa do Canadá, Estados Unidos e México e garantiu o fast pass do Brasil à fase de 16 avos com um tributo a lendas do futebol brasileiro.

O camisa 7 encerra a fase de grupos com quatro gols. Balançou a rede de todos os adversários: Marrocos, Haiti e Escócia. A Seleção não testemunhava um feito como esse desde a edição de 2002. A dupla de ataque formada por Ronaldo e Rivaldo marcou contra a Turquia, a China e a Costa Rica na campanha do penta. Antes deles, somente Romário, em 1994, e Jairzinho, o Furacão do tricampeonato, conseguiram o feito, como mostrou o Correio Braziliense nesta quarta-feira na apresentação da partida em Miami.

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A Viniland tem brinquedos assustadores. Um deles atende pelo nome de Rayan. A cria do Vasco, vendida ao Bournemouth, tem 19 anos. E daí? Fez travessuras com o experiente lateral-esquerdo Andy Robertson, de 32. Tirou o doce da boca do veterano ao roubá-la e passou para Vinicius Junior começar a incendiar o parquinho no Hard Rock Stadium.

Nova atração na Viniland de Carlo Ancelotti, Rayan entregou altíssimo nível na função do lesionado Raphinha. Gerou lances na direita, um setor sacrificado com as perdas de Vanderson, Wesley, Rodrygo e Estêvão antes da contusão do camisa 11.

























Carlo Ancelotti gosta de Vini na esquerda desde o início da relação com ele no Real Madrid, mas a modernidade cobra maleabilidade tática. Vinicius Junior deslocou-se para o meio para pressionar Hendry. Tomou-lhe a bola e colocou-a na rede. No entanto, o polêico juiz mexicano Cesar Ramos dirigou-se ao VAR e anulou. Viu falta. A infração que ele não viu em Miranda no lance do gol de empate da Suíça na estreia do Brasil na Copa de 2018. Do pênalti ignorado em Gabriel Jesus naquela mesma partida.

A Escócia ensaiou agredir, mas o Brasil a tratou como velha freguesa. Antes do duelo desta quarta-feira, o retrospecto apontava 10 confrontos: oito vitórias do Brasil e dois empates. Em processo de reconstrução, o lado direito do ataque verde-amarelo continuou surpreendendo. Danilo e Matheus Cunha se aproximaram de Rayan. O cerco fez com que a bola chegasse a Bruno Guimarães. O volante cruzou na medida para Vini usar a cabeça e dançar conforme a música: a ensurdecedora gaita de fole, uma tradição escocesa.

A tormenta da defesa adversária com Vini continuou no segundo tempo. O camisa 7 saiu na cara do gol no começo da etapa final, mas não caprichou no arremate. Gunn evitou o terceiro do Malvadeza. Como a Seleção joga com o freio de mão travado, mesmo quando abre uma confortável vantagem por 2 x 0, a Escócia começou a dar estocadas explorando o meio da defesa do Brasil. Exatamente como fez Marrocos na primeira partida.

Insaciável, a torcida do Brasil demandava mais diversão. Depois de clamar por Endrick contra o Haiti, ensaiou pelo menos duas vezes o pedido de “Neymar”. Carlo Ancelotti mantinha o camisa 10 da Viniland fechada para os usuários. Coube a uma arrancada do falso 10 Bruno Guimarães a assistência para Matheus Cunha aumentar para 3 x 0. O terceiro dele na Copa do Mundo. Os outros dois foram na sexta passada contra o Haiti.

Além de Vini, da bela exibição de Rayan e das assistências de Bruno Guimarães e do combo de dedicação tática e precisão na finalização de Matheus Cunha, o goleiro Alisson deu segurança à Viniland. O questionado camisa 1 fez pelo menos três defesas importantes e fechou o gol para a Escócia. Ele também havia sido providencial na etapa final contra o Haiti. Depois de sofrer gol em seis jogos seguidos, a defesa do Brasil acumula dois intacta.

"Esse foi o nosso jogo mais correto da competição até aqui", disse Vini Jr sobre o desempenho do time em entrevista ao SporTV ao final da partida. "Fase de grupo é importante pra isso, pra corrigir o que a gente errou. Mas fizemos os últimos dois jogos muito bons e estamos confiantes para a próxima fase", disse.

Sobre sua atuação no jogo e a busca pela artilharia na Copa, o atacante afirmou não pensar em números. "Eu só penso em fazer o meu trabalho o melhor possível para ajuda a Seleção. Mas fico muito feliz com os gols e marcas são importantes, mas tenho que manter os pés no chão e me preparar para o próximo jogo", completou Vini Jr.

Aos 30 minutos, Carlo Ancelotti ouviu a voz de metade do Brasil. Depois de 981 dias sem jogar pela Amarelinha desde a contusão contra o Uruguai nas Eliminatórias em 2023, o camisa 10 entrou no lugar de Matheus Cunha, saudado pelos súditos. O italiano cumpriu a previsão de dar alguns minutos ao astro curado da lesão de grau 2 na panturrilha direita.

Considerada um trem fantasma no início da Copa, a Seleção começa a ter cara de time. Primeira colocada do Grupo C, aguarda pela definição do segundo colocado do E para saber quem enfrentará no próximo dia 29, segunda-feira, às 14h, em Houston, pela fase de 16 avos. Devido ao fuso-horário, a partida contra Holanda ou Japão será às 12h no Texas.

A partida entre Marrocos e Haiti terminou em 4 x 2. Enquanto o Brasil aguarda pela definição do adversário nesta quinta-feira, recomenda-se formar fila na Viniland à espera da próxima atração. O dono da mítica camisa 7 de Mané Garrincha no bi em 1962, de Jairzinho no tri em 1970 e de Bebeto no tetra em 1994 deseja mais do que a artilharia. Cobiça o hexacampeonato para coroar o protagonismo à altura de Messi, Mbappé e Haaland na fase de grupos da Copa do Mundo.

FICHA TÉCNICA

Escócia (4-4-1-1-)

Gunn;

Patterson, McKenna, Hendry e Robertson (Tierney);

Doak (Christie), McLean, Ferguson e McGinn (Curtis);

McTominay;

Shakland (Adams)

Técnico: Steve Clarke



Brasil (4-3-3)

Alisson;

Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos (Alex Sandro);

Bruno Guimarães, Casemiro (Fabinho) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli);

Rayan (Endrick), Matheus Cunha (Neymar) e Vinicius Junior

Técnico: Carlo Ancelotti



Gols: Vinicius Junior, aos 7 e aos 48 minutos do primeiro tempo; Matheus Cunha, aos 15 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Christie (Escócia), Danilo e Fabinho (Brasil)

Público: 64.478 pagantes

Renda: não divulgada

Árbitro: César Ramos (México)