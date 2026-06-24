Amigos transformam aniversário de colega em encontro para ver o Brasil na Copa

Grupo se reuniu no Responsa Bar, na Asa Sul, para celebrar aniversário de amiga e acompanhar jogo da Seleção - (crédito: Paulo Gontrjo )

Um grupo de amigos se reuniu no Responsa Bar, na 202 Sul, para celebrar o aniversário de uma colega e acompanhar a partida do Brasil contra a Escócia pela Copa do Mundo.

A médica intensivista pediátrica Kamilla Sinai, de 34 anos, contou que o encontro teve duas motivações principais: a comemoração da data e a torcida pela Seleção Brasileira. “A primeira coisa é para comemorar e torcer pelo Brasil, e a segunda porque é aniversário de uma amiga muito querida nossa”, disse.

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A aniversariante, Rafaela Almeida, de 23 anos, técnica em enfermagem, explicou que a ideia era reunir os amigos apesar da rotina de trabalho. “Comemorar meu aniversário já estava bom, mas a vitória do Brasil vindo junto melhorou tudo. A gente uniu o útil ao agradável”, afirmou.

Kamilla relatou que saiu diretamente do plantão para o encontro. “Eu estava de plantão desde as 7h da manhã. Deu 17h, troquei de roupa, coloquei a blusa do Brasil, peguei um Uber e vim para cá”, contou.

Já o engenheiro agrônomo Leonay Rodrigues, de 27 anos, destacou a dificuldade de reunir o grupo por causa das diferentes rotinas. “Vai combinando um com o outro. As meninas trabalham no mesmo lugar, então geralmente é mais fácil. Mas é difícil intercalar por causa dos plantões”, disse.

Apesar da correria, o encontro aconteceu como planejado e, segundo o grupo, em clima de celebração dupla. “Hoje parece que casou certinho. Eu acho que Deus quis que nós estivéssemos aqui fazendo uma comemoração dupla”, afirmou Leonay.