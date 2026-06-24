Torcedores esperam Japão como adversário do Brasil no mata-mata

Após a goleada por 3 x 0, contra a Escócia, nesta quarta-feira, o Brasil carimbou o passaporte para o mata-mata da Copa do Mundo. Líder isolado do Grupo C, o time de Carlo Ancelotti enfrentará o segundo colocado da chave C com Japão, Holanda, Tunísia e Suécia. A Amarelinha entra em campo na próxima segunda-feira (29/6), às 14h.
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Com uma atuação ímpar, a Seleção Brasileira venceu e convenceu os torcedores após a disputa com a Escócia. Em campo, Vini Jr. balançou a rede três vezes no primeiro tempo, mas um gol foi anulado por falta no início da jogada. O nove Matheus Cunha, depois de brilhar na rodada passada, mais uma vez fez valer a titularidade e também deixou o dele.
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A partida entre os brasileiros e os escoceses ficou marcada pela estreia de Neymar Júnior nesta Copa com a camisa verde-amarela. No Bar Beirute, o camisa 10 da Seleção foi ovacionado e vaiado na mesma proporção ao entrar em campo. Diferentemente do brasiliense Endrick, que recebeu 100% de aplausos quando o número da camisa apareceu entre as substituições.
Nesta quinta-feira (25), o Grupo F entra em ação. De lá, sairá o próximo adversário do Brasil para o mata-mata. Holanda é a cabeça da chave, mas está empatada com os japoneses, vice-líder do grupo. Quem terminar na segunda posição entrará no caminho brasileiro. Para a estudante de direito Isabela Brum, o Japão, apesar de complicado, seria a melhor opção. “Tomara que seja o Japão. A gente está torcendo pelo Japão. Não quer dizer que vai ser fácil, porque eles também estão amassando e progrediram muito de uns tempos para cá”, comentou. “Apesar de que eu fiquei sabendo que a Holanda está com medo da gente”, completou a amiga Melissa Morel.