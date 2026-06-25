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Sinistro de Trânsito

Motociclista morre após colidir com caminhão em via no Paranoá

Corpo de Bombeiros do Distrito Federal é acionado para atender a ocorrência, que resultou na morte do motociclista nesta quarta-feira (24/6)

Homem foi encontrado pelo CBMDF já sem sinais compatíveis com a vida - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)
Homem foi encontrado pelo CBMDF já sem sinais compatíveis com a vida - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Após uma colisão envolvendo uma motocicleta Honda CG e um caminhão Mercedes-Benz, um homem morreu em via do Paranoá. A vítima foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) ao lado da motocicleta que pilotava, depois de ter sido arremesada com o impacto da batida. 

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De acordo com informações do CBMDF, o homem pôde ser identificado e o óbito foi constatado ainda no local. O sinistro de trânsito aconteceu às 18h27 da última quarta-feira (24/6) e dinâmica do acidente ainda não foi divulgada.

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O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal, enquanto a faixa foi interditada para que as equipes de bombeiros pudessem realizar o atendimento em segurança.

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A colisão acontece pouco mais de um mês após uma outra tragédia, também em via do Paranoá. Neste caso, em decorrência da batida entre um carro e uma moto, deixando dois homens mortos e uma mulher gravemente ferida, na DF-250.

O sinistro de trânsito aconteceu nas proximidades da ponte do Rio São Bartolomeu. Entre os dois mortos, um deles dirigia um Corsa preto e o outro estava na garupa da moto conduzida pela mulher. Segundo o CBMDF, a mulher apresentava quadro de saúde grave. Depois de receber o atendimento pré-hospitalar e ser estabilizada, foi transportada ao hospital consciente e desorientada.

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 25/06/2026 09:57
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