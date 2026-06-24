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Violência

Vídeo: mulher é esfaqueada dentro de ônibus em Samambaia

Suspeita foi presa no local; caso será investigado pela 26ª Delegacia de Polícia

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde da região - (crédito: Material cedido ao Correio)
A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde da região - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi esfaqueada dentro de um ônibus nesta quarta-feira (24/6), em Samambaia, no Distrito Federal. O crime ocorreu em um coletivo da empresa Urbi e provocou momentos de tensão entre os passageiros que estavam no veículo. De acordo com informações preliminares, a agressão aconteceu após uma discussão entre duas mulheres que se conheciam. Durante o desentendimento, uma delas teria sacado uma faca e atingido a vítima dentro do ônibus. Veja:

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Relatos iniciais apontam que a motivação estaria relacionada a um conflito pessoal entre as envolvidas, hipótese que ainda será apurada pelas autoridades. Após o ataque, a suspeita foi contida e presa no local. Passageiros acionaram os serviços de emergência, e equipes de segurança foram mobilizadas para atender à ocorrência.

A vítima recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada a uma unidade de saúde da região. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde dela. O caso será investigado pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), responsável por apurar as circunstâncias da agressão e a motivação do crime.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 24/06/2026 23:48
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