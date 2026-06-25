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Sinistro de Trânsito

Carro capota no Sudoeste e vítima fica presa nas ferragens

O veículo colidiu com um poste próximo ao Boteco Caju Limão e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para o resgate da vítima

Vítima foi resgatada consciente, sendo levada para o hospital de referência - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)
Vítima foi resgatada consciente, sendo levada para o hospital de referência - (crédito: Corpo de Bombeiros do Distrito Federal/Divulgação)

Um homem ficou ferido após perder o controle do veículo e colidir contra um poste de energia na QMSW 5, nas proximidades do Boteco Caju Limão. Com o impacto da batida, o automóvel capotou e parou na via durante a madrugada desta quinta-feira (25/6).

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor ficou encarcerado no interior do veículo, preso às ferragens, e precisou ser resgatado pelas equipes de emergência. Três viaturas da corporação foram mobilizadas para atender à ocorrência.

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Ao chegarem ao local, os militares encontraram o motorista dentro do automóvel e iniciaram os procedimentos de salvamento. Após o resgate, o homem recebeu atendimento ainda no local. De acordo com o CBMDF, ele estava consciente, orientado e apresentava sinais estáveis no momento do socorro.

O poste de energia foi atingido pelo veículo no sinistro de trânsito
O poste de energia foi atingido pelo veículo no sinistro de trânsito (foto: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal/Divulgação)

Em razão do sinistro de trânsito, a via precisou ser parcialmente interditada para garantir a segurança das equipes durante os trabalhos de resgate e atendimento à vítima. Após os primeiros socorros, o condutor foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região para avaliação médica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da área e pelos procedimentos relacionados à ocorrência. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que não havia informações sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo e atingir o poste de energia.

 

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Beatriz Mascarenhas*

Estagiária

Estagiária na editoria de Cidades

Por Beatriz Mascarenhas*
postado em 25/06/2026 09:59
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