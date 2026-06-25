Relatório aponta frota reduzida e falta de pessoal no Metrô-DF

A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) da Câmara Legislativa do Distrito Federal divulgou o relatório de sua quinta visita técnica ao pátio de manutenção do Metrô-DF, realizada em maio deste ano. O documento registra a redução da frota em circulação, dificuldades na reposição de peças da Série 1000 e déficit de pessoal na companhia.

De acordo com o presidente da CTMU, deputado distrital Max Maciel (PSOL-DF), o cenário interfere diretamente no atendimento aos usuários. “Enquanto a demanda continua crescendo, a oferta de trens está diminuindo. O resultado aparece todos os dias nas plataformas lotadas, no aumento do tempo de espera e na piora da qualidade do serviço prestado à população”, declarou.

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A fiscalização constatou que, dos 32 trens da frota total, apenas 19 estavam em operação nos horários de pico. Entre as composições fora de serviço, três realizavam manutenção de curto prazo, seis dependiam de reparos complexos ou investimentos para retornar às vias e quatro foram consideradas irrecuperáveis após danos por incêndios e inviabilidade econômica de conserto.

Em consequência da menor disponibilidade de veículos, o índice de regularidade operacional ficou em 89,01%, abaixo da meta estipulada de 97%, resultando no cancelamento de aproximadamente 11% das viagens programadas.

O relatório aponta ainda que o déficit de servidores tem gerado impactos financeiros à empresa. Devido à falta de funcionários disponíveis nas estações para controlar o acesso e comercializar bilhetes, o Metrô-DF realizou liberações manuais de catracas, o que gerou uma perda de arrecadação estimada em R$ 3 milhões no último levantamento.

Um pedido de concurso público foi enviado à Secretaria de Economia em setembro de 2025, mas ainda aguarda autorização. Como medida de médio prazo, a empresa prepara uma licitação para comprar 15 novos trens por R$ 48 milhões a unidade via Novo PAC, com previsão de entrega inicial em dois anos após a assinatura do contrato.

A reportagem questionou o Metrô-DF acerca dos problemas identificados no relatório, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

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