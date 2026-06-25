Ambulantes realizam manifestação no centro de Ceilândia após ação do GDF

Nesta quinta-feira (25/6), após ação do GDF na Sua Porta que realocou cerca de 200 ambulantes da região central de Ceilândia para as proximidades da Estação Central de Metrô, vendedores organizaram uma manifestação no local onde trabalhavam para criticar a operação. De acordo com o grupo, desde que foram realocados, há mais de 20 dias, eles estão sem poder trabalhar.

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A iniciativa contou com 60 agentes e mais de 150 policiais para reorganizar o comércio ambulante na região. Gilson, vendedor presente no protesto, diz que não foram dadas alternativas para os trabalhadores. "Tiraram nosso direito de escolha. Nos removeram e não ofereceram outro lugar para que possamos realizar nosso trabalho", disse o comerciante.

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Durante os protestos, gritos de "Fora Celina" foram entoados pelos ambulantes presentes. Na última sexta-feira (19/6), quando foi divulgado o resultado da operação, a governadora Celina Leão disse que a iniciativa "mudou a cidade" e "devolveu Ceilândia para as pessoas que ali transitam todo dia". O Governo do Distrito Federal (GDF) ainda não se pronunciou.



*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel