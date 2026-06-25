Homem é preso por aplicar o golpe da falsa assistência técnica

Mais três homens que fingiam praticar filantropia são presos em operação - (crédito: Reprodução/Freepik/rawpixel.com)

Um homem, de 63 anos, foi preso preventivamente após ser investigado por aplicar o chamado "golpe da falsa assistência técnica" no Distrito Federal. O suspeito é acusado de enganar consumidores ao se apresentar como técnico autorizado para reparos em eletrodomésticos, receber pagamentos antecipados e desaparecer sem prestar qualquer serviço.

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A investigação começou depois que um morador do Guará procurou a polícia ao perceber que havia sido vítima do golpe. Segundo as apurações, após identificar um defeito na geladeira, o consumidor contratou o suposto profissional por meio de uma plataforma digital. O homem se apresentou como representante de uma assistência técnica autorizada pelo fabricante do equipamento.

O suspeito compareceu à residência da vítima e, sem realizar uma análise detalhada do eletrodoméstico, afirmou que seria necessária a substituição de peças. Em seguida, exigiu pagamentos antecipados por meio de transferências via PIX. Após receber os valores, ele não realizou qualquer contato com o cliente.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 4ª Delegacia de Polícia (Guará), durante a Operação Curto-Circuito. A ação, realizada nesta quarta-feira (24/6), ocorreu em Taguatinga e teve como objetivo cumprir a ordem judicial expedida após a conclusão das investigações sobre o caso.

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A PCDF constatou que o investigado era um estelionatário contumaz, pois possui extensa ficha criminal relacionada a fraudes. De acordo com consultas feitas no sistema ele é apontado como autor em dez inquéritos policiais, sendo nove deles por estelionato. Além disso, o homem acumula condenações pelo mesmo crime e tinha um mandado de localização em aberto desde 2017.

A corporação alerta a população para redobrar os cuidados na contratação de serviços de assistência técnica. A recomendação é desconfiar de profissionais que exigem pagamento antecipado, recusam outras formas de pagamento além de PIX para pessoa física ou apresentam diagnósticos sem examinar adequadamente o aparelho. A orientação é sempre confirmar junto ao fabricante a autenticidade da assistência técnica contratada.

As investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas do suspeito. Informações podem ser repassadas à PCDF por meio do Disque-Denúncia 197, com garantia de sigilo absoluto.