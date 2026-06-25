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Foragido por estupro de vulnerável é preso em operação conjunta

Ação integrada entre a PMDF e a PCDF localizou criminoso e resultou em cerco policial em área de mata no Guará. Um suspeito foi flagrado descartando 14 porções de crack

Em varredura, foram encontradas 14 porções de crack - (crédito: Divulgação/PMDF)
Em varredura, foram encontradas 14 porções de crack - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma operação conjunta das forças de segurança do Distrito Federal resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e na apreensão de porções de entorpecentes. O objetivo era localizar um homem investigado por estupro de vulnerável que, segundo os levantamentos da área de investigação, estaria escondido em uma região de vegetação.

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A ação integrada reuniu policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24), do GTM, do Bavop e do setor de inteligência da PMDF, que atuaram em apoio à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) da PCDF. A investida policial ocorreu na tarde de terça-feira (23/6), atrás do ponto conhecido como “Papa Entulho”, no Guará.

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No local indicado, os agentes encontraram um grupo de pessoas em atitude suspeita, que tentou fugir em direção ao interior da mata ao notar a aproximação das viaturas, demandando a montagem de um cerco e varredura na área. Durante as abordagens, um dos suspeitos foi flagrado descartando um saco plástico contendo 14 porções de crack embaladas individualmente, sendo detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Em paralelo ao flagrante de tráfico, os policiais da DCPI continuaram as diligências com base em dados coletados durante a abordagem. O desdobramento das buscas levou os policiais até Ceilândia, onde o foragido da Justiça foi localizado e preso pelo crime de estupro de vulnerável, ficando detido à disposição do Poder Judiciário.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 25/06/2026 12:15
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