Foragido por estupro de vulnerável é preso em operação conjunta

Uma operação conjunta das forças de segurança do Distrito Federal resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e na apreensão de porções de entorpecentes. O objetivo era localizar um homem investigado por estupro de vulnerável que, segundo os levantamentos da área de investigação, estaria escondido em uma região de vegetação.

A ação integrada reuniu policiais militares do Grupo Tático Operacional do 4º Batalhão (Gtop 24), do GTM, do Bavop e do setor de inteligência da PMDF, que atuaram em apoio à Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI) da PCDF. A investida policial ocorreu na tarde de terça-feira (23/6), atrás do ponto conhecido como “Papa Entulho”, no Guará.

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No local indicado, os agentes encontraram um grupo de pessoas em atitude suspeita, que tentou fugir em direção ao interior da mata ao notar a aproximação das viaturas, demandando a montagem de um cerco e varredura na área. Durante as abordagens, um dos suspeitos foi flagrado descartando um saco plástico contendo 14 porções de crack embaladas individualmente, sendo detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Em paralelo ao flagrante de tráfico, os policiais da DCPI continuaram as diligências com base em dados coletados durante a abordagem. O desdobramento das buscas levou os policiais até Ceilândia, onde o foragido da Justiça foi localizado e preso pelo crime de estupro de vulnerável, ficando detido à disposição do Poder Judiciário.