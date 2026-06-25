Rede elétrica do 26 de Setembro recebe investimento de R$ 12 milhões

As obras foram iniciadas nesta quinta-feira (25/6), após a cerimônia de inauguração da ação - (crédito: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

A segunda etapa das obras de reforço da rede elétrica nas ruas 2 e 6 do Assentamento 26 de Setembro começaram na manhã desta quinta-feira (25/6). O investimento é de R$ 12 milhões da Neoenergia, em parceria com o governo do Distrito Federal, destinado à regularização do fornecimento de energia da comunidade. O prazo previsto para a entrega é de seis meses.

A ação faz parte do programa Energia Legal, do GDF, em parceria com o programa Energia Cidadã, desenvolvido pela Neoenergia. Além de ampliar a qualidade do abastecimento, as reformas na rede elétrica reduzem riscos de acidentes, comumente causados por irregularidades nas instalações improvisadas. O projeto foi anunciado pela governadora Celina Leão, durante cerimônia na Chácara 28. "Estamos reforçando uma rede que já existe, mas que hoje é insuficiente. Um dos grandes problemas do 26 de Setembro sempre foram as quedas de energia elétrica. Agora, vamos começar a resolver esse probema", destacou a chefe do Executivo.

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De acordo com o diretor-presidente da Neoenergia Brasília, Frederico Jacob Candian, as mudanças na rede elétrica garantem mais segurança, qualidade de energia, cidadania e dignidade para a população. "Além de permitir que os moradores tenham um comprovante de endereço por meio da conta de energia, a nova infraestrutura fomentará a chegada de novos comércios e indústrias", adicionou Frederico.

O investimento nas obras, que serão entregues em dezembro, é de R$ 12 milhões (foto: Paulo H Carvalho/Agência Brasília/Divulgação)

O morador Jurassyr Ferreira, de 60 anos, mora na região há seis anos e descreve que a falta de energia era o maior problema da comunidade. "Ficávamos até três dias sem energia. Mas já deu uma melhorada", comentou. Ele relatou que perdeu eletrodomésticos com as quedas na rede. Agora, está com a expectativa de ver mudanças efetivas no fornecimento de energia.