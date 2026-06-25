Dois homens são presos em flagrante por furto de fios elétricos na Asa Norte

Os homens foram autuados em flagrante por furto qualificado - (crédito: Divulgação/PMDF)

Na madrugada desta quinta-feira (25/6), dois homens foram presos em flagrante enquanto furtavam fios de cobre perto das quadras 700 da Asa Norte. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que localizou os suspeitos após uma denúncia anônima. Ao chegar no local, por volta das 5h20, a polícia flagrou os homens retirando os fios de aparelhos de ar-condicionados de estabelecimentos comerciais.

Os suspeitos foram localizados na altura da quadra 707 Norte no momento do furto. Durante a abordagem, foram encontrados alicates e diversos fios elétricos.

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Segundo a polícia, os dois homens haviam sido abordados no dia anterior por envolvimento em um furto a residência. Eles foram conduzidos à 5ª DP, onde foram autuados em flagrante por furto qualificado.