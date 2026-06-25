Secretaria de Saúde alerta para risco de reintrodução de sarampo no Brasil

A vacina é a melhor maneira de evitar a contaminação e agravamento da doença - (crédito: Foto: Divulgação/Agência Brasília)

A Secretaria de Saúde (SES-DF) recomendou atenção quanto aos sintomas de sarampo e destacou a importância de manter a vacinação em dia para toda a população. Segundo a pasta, com a Copa do Mundo 2026 e a circulação de pessoas de diversos países pelas Américas, nota-se um aumento expressivo de casos nos Estados Unidos, México e Canadá, países-sede do campeonato. Esse crescimento traz risco de reintrodução da doença no Brasil.

Os sintomas do sarampo incluem febre, conjuntivite, tosse seca e mal-estar intenso. Não existe tratamento específico para a doença, que pode deixar sequelas graves para toda a vida ou causar a morte. A vacina é a melhor maneira de evitar a contaminação e o agravamento da doença. Por isso, é essencial na prevenção. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a imunização de forma gratuita para toda a população.

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Segundo o Ministério da Saúde (MS), mais de 248 mil casos da doença foram registrados este ano no mundo. No Canadá, foram confirmados 871 casos. No México, os registros são de mais de 9 mil em 2026 e nos Estados Unidos, 1,7 mil até o momento.

A pediatra Marília Higino, da Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da SES-DF, destacou que esse cenário está diretamente relacionado à redução de pessoas vacinadas, situação que aumenta o número de indivíduos suscetíveis à infecção e favorece a circulação do vírus.

Desde 2024 o Brasil é certificado pela Organização Pan-americana de Saúde/Organização Mundial da Saúde como um país livre de sarampo. No DF, houve a notificação de 71 casos em 2025, sem transmissão secundária. Em 2026, 20 suspeitas foram registradas, mas sem confirmações. No ano passado, 94,7% dos casos de sarampo no Brasil foram em pessoas não vacinadas, confirmando a importância da imunização em massa.

No Distrito Federal, os moradores podem se vacinar em todas as Unidades Básicas de Saúde. Basta levar um documento de identificação válido e o Cartão de Vacina, que pode ser acessado por meio do aplicativo Meu SUS Digital.

*Informações da Agência Brasília

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho