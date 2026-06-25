Esquema de tráfico de droga de luxo é desmantelado no Gama

AS porções de drogas e os homens foram encaminhados à 20ª DP para as medidas cabíveis - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens envolvidos com o tráfico de drogas no Setor Norte do Gama foram presos durante uma operação que aconteceu na última quarta-feira (24/6).

Durante um patrulhamento tático na região, os policiais do GTOP 29 foram informados que um homem tinha acabado de sair de uma casa conhecida por ser um ponto de venda de drogas. Na abordagem, os policiais encontraram uma porção de ice — extração altamente concentrada e potente de maconha.

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O homem abordado informou que adquiriu a droga na residência que foi delatada aos policiais. Na abordagem ao proprietário da casa, os agentes encontraram outra porção do mesmo tipo de droga.

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Dentro do imóvel, ainda foram encontrados diversos tipos de entorpecentes escondidos em um dos quartos, além de materiais utilizados para o preparo e comercialização das substâncias.

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Ao todo, foram apreendidas 30 gramas de ice, 40 gramas de crumble (extrato da flor da maconha), três porções de skunk, 12 pedras de crack, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e dois celulares. Os dois homens foram conduzidos à 20ª DP, onde foram adotadas as providências legais.