Terracap oferta 107 imóveis em novo leilão no Distrito Federal

A sessão pública terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da agência no YouTube - (crédito: Divulgação/ Terracap)

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) publicou o Edital nº 09/2026, que prevê a licitação pública de 107 imóveis espalhados por 13 regiões administrativas do DF. O novo certame está marcado para 10 de julho e engloba terrenos em áreas consolidadas e em expansão, como Brasília, Águas Claras, Samambaia e Jardim Botânico.

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O processo é aberto a pessoas físicas e jurídicas. Os interessados podem enviar as propostas de forma virtual ou entregar presencialmente, no auditório da sede da Terracap, entre 9h e 10h do dia do evento. A sessão pública terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da agência no YouTube.

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Para validar a participação, os candidatos devem recolher uma caução de 5% do valor do lote em qualquer agência do BRB até o dia 9 de julho. Como atrativo financeiro, a estatal oferece taxas de juros fixadas em 0,2% ao mês para habitações unifamiliares e 0,25% ao mês para os demais usos, com prazos de quitação que se estendem por até 240 meses.

Destaques

Confira algumas das ofertas por região administrativa:

Jardim Botânico (Aldeias do Cerrado): o Residencial das Sucupiras disponibiliza 16 lotes residenciais com áreas entre 420 m² e 482 m². Os lances iniciais partem de R$ 317 mil, exigindo entrada mínima de R$ 15,8 mil. O complexo prevê infraestrutura de lazer, segurança com portaria controlada e localização estratégica próxima à Ponte JK.



o Residencial das Sucupiras disponibiliza 16 lotes residenciais com áreas entre 420 m² e 482 m². Os lances iniciais partem de R$ 317 mil, exigindo entrada mínima de R$ 15,8 mil. O complexo prevê infraestrutura de lazer, segurança com portaria controlada e localização estratégica próxima à Ponte JK. Samambaia: é a região com maior volume de ofertas neste edital, somando 43 imóveis de uso misto e comercial nas Quadras Norte e Sul (QN e QS). Os preços variam de R$ 127 mil a mais de R$ 1,4 milhão, com parcelamento em até 180 meses.



é a região com maior volume de ofertas neste edital, somando 43 imóveis de uso misto e comercial nas Quadras Norte e Sul (QN e QS). Os preços variam de R$ 127 mil a mais de R$ 1,4 milhão, com parcelamento em até 180 meses. Riacho Fundo II: a localidade conta com 5 lotes de caráter misto (comercial, residencial e industrial). As dimensões variam de 91 m² a 2.449 m², com avaliações que vão de R$ 154 mil até R$ 2,64 milhões para o terreno de maior porte.



a localidade conta com 5 lotes de caráter misto (comercial, residencial e industrial). As dimensões variam de 91 m² a 2.449 m², com avaliações que vão de R$ 154 mil até R$ 2,64 milhões para o terreno de maior porte. Recanto das Emas: são ofertados 6 imóveis voltados para os setores de comércio e indústria, situados em eixos de movimentação como as avenidas Recanto das Emas e Monjolo. Os tamanhos oscilam entre 80 m² e 1.552 m², com valores a partir de R$ 81,8 mil.

A lista completa com os endereços e especificações técnicas de todas as 107 oportunidades está disponível para consulta no site da Terracap.