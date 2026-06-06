Mais de 30 mil hectares já foram regularizados no DF, diz Terracap

A Terracap administra cerca de 230 mil hectares na macrozona rural do Distrito Federal. Responsável por conduzir os processos de formalização dessas áreas, a Empresa de Regularização de Terras Rurais (ETR) completa três anos com a promessa de acelerar um trâmite historicamente marcado pela burocracia. Presidente da estatal, Thúlio Moraes foi o entrevistado do CB.Agro — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — de ontem. Aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca, ele falou sobre os avanços da regularização fundiária rural e a expectativa de produtores que aguardam a escritura definitiva de suas terras.

Qual balanço o senhor faz da evolução desse trabalho no DF?

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A ETR é uma subsidiária integral da Terracap, criada exclusivamente para promover a regularização fundiária das terras pertencentes à Terracap localizadas na macrozona rural. Esse é o nosso objeto social. A empresa aproveita toda a expertise que a Terracap já possui na macrozona urbana em relação à escrituração e titulação dessas áreas. A partir de uma decisão do governo do então governador Ibaneis Rocha, foi criada uma subsidiária voltada exclusivamente para atender a macrozona rural e seus produtores. Temos muito orgulho dos resultados alcançados. A ETR surgiu como uma aposta para resolver definitivamente uma questão fundiária complexa e muito particular do DF. Hoje, comemoramos três anos mostrando que deu certo. Já regularizamos mais de 30 mil hectares por iniciativa própria da ETR, temos mais de 11 mil hectares com matrícula individualizada e entregamos mais de 1,1 mil contratos. Isso representa um avanço importante e uma desburocratização do processo.

Como funciona o processo de regularização?

Quando a ETR foi criada, a Secretaria de Agricultura nos repassou 3.950 processos pendentes de decisão administrativa. Fizemos um cálculo rápido e concluímos que, mantendo a metodologia utilizada até então, levaríamos cerca de 10 anos para zerar a fila. Por isso, decidimos inverter a lógica do processo. Hoje, temos menos de 800 processos pendentes de decisão. Conseguimos reduzir significativamente. Agora, trabalhamos por meio de editais de chamamento, porque o Estado é o promotor da regularização e a Terracap, como proprietária das áreas, é a principal interessada nesse processo. Com a regularização, conseguimos identificar quem ocupa as áreas, cobrar uma retribuição anual, incentivar a produção e garantir a permanência das famílias no campo. Nos editais, o produtor já recebe o plano de utilização do imóvel, além de toda a análise técnica previamente realizada. Antes, eram 28 etapas. Hoje, reduzimos para quatro.

Quais requisitos o produtor precisa cumprir para conseguir regularizar a terra?

O principal requisito é demonstrar que está cumprindo a função social da propriedade. A legislação estabelece que, na macrozona rural, pelo menos 40% da área deve ser destinada à atividade rural ou ambiental efetiva. Conseguimos verificar isso por meio de análises de sensoriamento remoto e do histórico de uso e ocupação do imóvel. Portanto, o principal requisito está relacionado ao uso da terra. Além disso, o imóvel precisa ter no mínimo dois hectares, possuir inscrição obrigatória no Cadastro Ambiental Rural e o ocupante precisa cumprir requisitos pessoais, como não possuir dívidas com o Distrito Federal e não ter sido beneficiado anteriormente em outro processo de regularização.

Quais áreas já foram regularizadas e quais apresentam maior dificuldade?

O Núcleo Rural Lago Oeste é uma área que passou recentemente para a gestão da Terracap. Lá, aproximadamente 50% dos imóveis localizados na Fazenda Contagem de São João, de propriedade da Terracap, já possuem contrato de concessão de uso. Também realizamos um trabalho intenso na Vargem Bonita, no Caub I e II, na Fazenda Ponte Alta, às margens da DF-080, e na ARIE JK, entre Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, onde concluímos toda a análise técnica. Ao todo, já lançamos 17 editais de chamamento. As áreas mais complexas ficaram para etapas posteriores, justamente pela dificuldade técnica. Hoje, o maior desafio são as áreas periurbanas, onde a ocupação do solo muitas vezes já descaracterizou a função social da propriedade. No segundo semestre, vamos começar a trabalhar também em áreas destinadas a assentamentos.

Como garantir que o processo de regularização também respeite os critérios ambientais?

O maior instrumento para evitar a ocupação desordenada do território é justamente a regularização, porque ela cria uma perspectiva de permanência e fortalece a fixação do homem no campo. Estamos muito atentos à questão ambiental, e isso não é uma opinião. Basta observarmos como ocorreu o processo histórico de ocupação do DF. O trabalho de regularização começa olhando para os planos de manejo das unidades de conservação.

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