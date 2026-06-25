Homem é preso por tentativa de homicídio no Varjão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta quarta-feira (24/6) um homem de 42 anos investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em março, no Varjão. A prisão foi cumprida pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte). O ocorrido teve como pano de fundo uma discussão por motivo banal.
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De acordo com as apurações, durante um desentendimento o suspeito desferiu golpes de facão contra a vítima, deixando um corte profundo no rosto e outros ferimentos graves no corpo. A gravidade das lesões exigiu atendimento médico de urgência.
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Ao longo das investigações, os policiais da 9ª DP identificaram o autor, que já havia respondido por homicídio no estado do Pará. Com base nas provas, a polícia pediu a prisão preventiva e o Judiciário aceitou.
O suspeito detido em via pública após monitoramento realizado pela Seção de Investigação de Crimes Violentos (Sicvio) da 9ª DP e está à disposição da Justiça.
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