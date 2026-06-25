Cuidadora de gatos pede ajuda para manter abrigo e recuperar a saúde

Grande parte dos recursos de Mirian é destinado aos animais. Em muitos momentos sua alimentação depende dos dias em que consegue trabalho como diarista - (crédito: Divulgação)

Há 14 anos, a vida de Mirian Filomena de Santana é dedicada a acolher gatos abandonados. O que era para ser um resgate pontual se tornou uma rotina.

Moradora da região da Brasilinha de Goiás, e trabalhando como diarista, Mirian conta que a situação começou a ganhar maiores proporções após acolher uma gata abandonada com filhotes. Sem condições financeiras para realizar todas as castrações necessárias e sem experiência no manejo de colônias felinas, o número de animais aumentou ao longo dos anos.

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“Eu tinha quatro gatos, todos castrados. Depois, veio uma gata com filhotes e foi aí que tudo começou. Eu estava cuidando de um sobrinho doente na época e não sabia como lidar com a situação”, relembra Mirian.

Atualmente, ainda faltam seis gatos para serem castrados — quatro machos e duas fêmeas. Apesar da ajuda de voluntários, que contribuíram com parte dos procedimentos, Mirian admite que a situação se tornou difícil de administrar sozinha.

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Além da responsabilidade com os animais, a cuidadora também enfrenta problemas de saúde. Ela relata dores constantes, perda de peso e suspeita de complicações renais. Segundo conta, em muitos momentos sua alimentação depende dos dias em que consegue trabalho como diarista.

“Quando eu trabalho, as pessoas fazem questão que eu almoce. Nos dias em que não consigo trabalhar, a situação fica muito difícil”, afirma.

Grande parte dos recursos de Mirian é destinada aos animais. Recentemente, ela acumulou uma dívida veterinária ao tentar salvar um dos gatos que sofria de problemas urinários. Apesar dos esforços e dos gastos com consultas e medicamentos, o animal não resistiu.

Ao longo dos anos, dezenas de gatos acolhidos por ela morreram em decorrência de doenças, envenenamentos e acidentes. Ainda assim, Mirian diz que nunca pensou em abandonar os animais. “Jamais. Eu não consigo abandonar. Faço o que posso para cuidar deles”, declara.

Os gatos consomem ração específica para prevenção de problemas urinários, uma necessidade que aumenta os custos mensais da cuidadora.

Nos últimos dias, após a divulgação de sua situação, Mirian recebeu mais de R$ 500 em doações. O valor permitiu a compra dos medicamentos.

Agora, Mirian busca adotantes responsáveis para parte dos gatos acolhidos. “Quero doar alguns porque já não estou dando conta sozinha. O importante é que eles tenham um lar e sejam bem tratados”.

Como ajudar

Doações podem ser feitas via Pix para:

Chave Pix: 61 99671-4090

Favorecida: Mirian Filomena de Santana