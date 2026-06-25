Orla do Lago de Brazlândia recebe contação de histórias gratuita

O projeto "Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento" encerra sua circulação com uma apresentação aberta ao público no dia 27 de junho - (crédito: Divulgação: Instituto Cultural Paepalanthus)

No próximo sábado (27), o Teatro de Arena da Orla do Lago de Brazlândia será palco de um encontro entre a arte, a memória e a cultura popular. Às 16h, o projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento realiza uma apresentação de encerramento aberta à comunidade, com entrada franca.

Idealizado pelo Instituto Cultural Paepalanthus, o projeto passou as últimas semanas (de 12 a 26 de junho) circulando por diversas instituições de primeira infância da região administrativa, levando o encanto das narrativas tradicionais para os pequenos. Agora, a iniciativa convida toda a cidade para celebrar o encerramento dessa jornada cultural.

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Com o objetivo de democratizar o acesso à cultura, a apresentação na Orla do Lago contará com acessibilidade, como Interpretação em Libras e audiodescrição, garantindo que todas as crianças e adultos possam desfrutar plenamente das histórias e canções.

Memória

"Criar pontes entre memórias da nossa cultura popular e a primeira infância é essencial. Levar esse encerramento para um espaço público e tão simbólico quanto a Orla do Lago, com acessibilidade garantida, reforça o nosso compromisso de que a arte deve ser para todos", destaca Aldanei Menegaz, coordenadora do projeto.

O espetáculo resgata a tradição oral e os contos de encantamento que atravessam gerações, promovendo o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social de crianças por meio da ludicidade.

O projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento é realizado com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, por meio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF). A ação conta ainda com o apoio da Coordenação Regional de Ensino (CRE) e da Administração Regional de Brazlândia.

Serviço



Evento: Encerramento do projeto Primeira Infância em Foco: Contos de Encantamento

Data: 27 de junho de 2026 (Sábado)

Horário: 16h

Local: Teatro de Arena da Orla do Lago de Brazlândia

Entrada: Gratuita e livre para todos os públicos

Acessibilidade: Libras e Audiodescrição disponíveis