QualificaDF entrega certificados de especialização a 580 alunos

"Nunca parem de se qualificar." Foi esse o incentivo dado pela governadora Celina Leão (PP) durante o evento de entregas dos certificados do Programa QualificaDF, iniciativa que capacita estudantes do Distrito Federal de forma gratuita. Nesta segunda-feira (13/4), a governadora compareceu à formatura dos 580 alunos contemplados pelo programa, realizada na Quadra 3 do Paranoá. O evento contou, ainda, com a presença de Thales Mendes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Com foco em capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, o programa é uma iniciativa da Sedet-DF, que atende regiões vulneráveis da capital. Chegando ao marco de 79 mil estudantes capacitados, a iniciativa visa incentivar a autonomia da população, garantindo aulas gratuitas com especialistas e kits educacionais com tudo o que o aluno precisará durante o curso. No evento, foram entregues 580 certificados, destinados aos alunos da 4ª Etapa do 4º ciclo do Programa. "A expectativa é cumprir o compromisso de trazer oportunidades para as pessoas, pois a qualificação profissional é fundamental para isso", afirma o secretário.

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Em seu discurso, Mendes informou que a secretaria possui uma equipe que espera que todos os formandos se cadastrem na unidade móvel da secretaria, para intermediar vagas de trabalho captadas no Paranoá e Itapuã. Ele ainda ressaltou que "há aproximadamente 500 vagas de trabalho anunciadas diariamente e que a qualificação é o que falta para ocupá-las". Por fim, o secretário ainda incentivou os formandos a fazerem seus currículos e atualizarem seus cadastros na unidade móvel para serem encaminhados para qualificação e intermediação profissional.

Em seu discurso, a governadora compartilhou seu próprio testemunho de buscar um terceiro curso superior mesmo já sendo deputada, para se preparar melhor. Ela enfatizou que "o curso de qualificação abre portas para montar o próprio negócio e ter autonomia financeira". Durante o discurso, a governadora ainda mencionou que o Programa QualificaDF pode ser um caminho para mulheres vítimas de violência alcançarem a independência financeira, e que as mulheres que procuram a Secretaria da Mulher têm vaga garantida.

Investir no próprio negócio

Empresária e mãe solteira da Helena Kirmse, de 5 anos, a profissional Gabriela Kirmse, 25, fez o curso de Manicure e Pedicure ofertado pelo programa. Ela contou que uma colega indicou a iniciativa, incentivando a especialização para que a estudante pudesse incluir novos serviços no salão Taiza Beauty, onde ela atua como sócia-proprietária, juntamente com sua mãe.

Gabriela Kirmse levou sua filha, Helena, para o evento (foto: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A PRESS)

Moradoras do Cruzeiro Novo, a dupla abriu o estabelecimento há cerca de 6 meses, onde elas ofertam serviços de beleza como extensão de cílios e micropigmentação de sobrancelhas. "Eu queria abranger o escopo dos nossos negócios e consegui uma especialização através do programa", afirma Kirmse.