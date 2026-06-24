IBGE vai abrir seleção com 9,6 mil vagas; veja salários e benefícios

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais de 9 mil profissionais para atuar em levantamentos que serão realizados nos próximos anos. As oportunidades integram um novo processo seletivo nacional voltado a duas pesquisas estratégicas conduzidas pelo órgão.
O número alto de vagas está relacionado a uma iniciativa inédita do instituto. Pela primeira vez, o IBGE realizará um levantamento específico, que vai a campo em 2028, para dimensionar a população em situação de rua no Brasil e produzir dados sobre a quantidade de pessoas nessa condição e suas características socioeconômicas. Para viabilizar a operação, serão ofertadas 9.652 vagas por todo o país.
O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, informou nessa terça-feira (23/6), durante uma transmissão ao vivo realizada no YouTube, que os aprovados deverão ser contratados em dezembro deste ano, com início das atividades previsto para janeiro de 2027.
Além da pesquisa sobre a população em situação de rua, parte dos selecionados atuará no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O levantamento tem a finalidade de reunir informações sobre a produção agrícola e pecuária nacional, a utilização das áreas rurais e o perfil dos trabalhadores do campo.
Segundo o coordenador-geral de operações censitárias do IBGE, Fernando Damasco, o estudo voltado à população de rua permitirá a construção de uma base estatística padronizada para o país.
"Esse censo é um instrumento essencial para o fortalecimento das políticas públicas voltadas a esse grupo populacional e ele fornecerá pela primeira vez uma base estatística robusta padronizada e comparável em âmbito nacional", afirmou.
Benefícios
Os contratados terão acesso a benefícios como:
- Auxílio-alimentação;
- Auxílio-transporte;
- Auxílio-creche.
O instituto também anunciou a implementação de uma remuneração variável para os recenseadores, calculada de acordo com o desempenho e a produtividade de cada profissional.
As oportunidades
As oportunidades estão distribuídas em dois editais. Um deles contempla cargos de nível superior, destinados às funções de Analista Censitário (AC) e Agente Censitário de qualidade (ACQ). O outro reúne vagas para Agente Censitário Administrativo (ACA) e Agente Censitário de Informática (ACI), que exigem ensino médio completo.
Também há postos para Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR). Nesses casos, os candidatos precisam possuir formação superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, válida.
Entre as atribuições previstas, os analistas atuarão no planejamento e na execução das pesquisas. Já os agentes de qualidade serão responsáveis pela verificação e supervisão coletadas em campo. Os cargos administrativos e de informática prestarão suporte operacional às atividades do censo, enquanto supervisores e agentes regionais coordenarão equipes e a logística dos trabalhos de coleta.
Os salários variam conforme a função. As remunerações vão de R$ 2.128, nos cargos de agente administrativo e de informática, até R$ 5.255,40 para agente censitário de qualidade.
A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva única, composta por 60 questões de múltipla escolha. O conteúdo programático inclui língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e conhecimentos específicos relacionados a cada cargo.
Os editais também preveem políticas de ação afirmativa. Do total de vagas, 25% serão reservadas a candidatos pretos e pardos, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.
Os contratos terão duração inicial de um ano e poderão ser prorrogados conforme a necessidade do instituto. O IBGE também estuda ampliar o quadro temporário ao longo dos próximos meses por meio de novos processos seletivos simplificados.
Cronograma das seleções
Edital para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola
- Inscrições até 1º de julho, pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC);
- Prova objetiva em 27 de setembro;
- Resultado previsto para 18 de dezembro;
- Oferta de 8.238 vagas distribuídas entre capitais e municípios do interior.
Edital para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e para a pesquisa da população em situação de rua
- Inscrições até 15 de julho, pelo Instituto Avalia;
- Prova objetiva em 30 de agosto;
- Divulgação do resultado em 6 de novembro;
- Oferta de 1.414 vagas em todas as capitais brasileiras, sendo 1.020 para Analista Censitário e 394 para Agente Censitário de Qualidade.
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