IBGE vai abrir seleção com 9,6 mil vagas; veja salários e benefícios

Correio Braziliense

IBGE realizará, pela primeira vez, um levantamento específico para dimensionar a população em situação de rua no Brasil - (crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai contratar mais de 9 mil profissionais para atuar em levantamentos que serão realizados nos próximos anos. As oportunidades integram um novo processo seletivo nacional voltado a duas pesquisas estratégicas conduzidas pelo órgão.

O número alto de vagas está relacionado a uma iniciativa inédita do instituto. Pela primeira vez, o IBGE realizará um levantamento específico, que vai a campo em 2028, para dimensionar a população em situação de rua no Brasil e produzir dados sobre a quantidade de pessoas nessa condição e suas características socioeconômicas. Para viabilizar a operação, serão ofertadas 9.652 vagas por todo o país.

O coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros, informou nessa terça-feira (23/6), durante uma transmissão ao vivo realizada no YouTube, que os aprovados deverão ser contratados em dezembro deste ano, com início das atividades previsto para janeiro de 2027.

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Além da pesquisa sobre a população em situação de rua, parte dos selecionados atuará no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. O levantamento tem a finalidade de reunir informações sobre a produção agrícola e pecuária nacional, a utilização das áreas rurais e o perfil dos trabalhadores do campo.

Segundo o coordenador-geral de operações censitárias do IBGE, Fernando Damasco, o estudo voltado à população de rua permitirá a construção de uma base estatística padronizada para o país.

"Esse censo é um instrumento essencial para o fortalecimento das políticas públicas voltadas a esse grupo populacional e ele fornecerá pela primeira vez uma base estatística robusta padronizada e comparável em âmbito nacional", afirmou.

Benefícios

Os contratados terão acesso a benefícios como:

Auxílio-alimentação;

Auxílio-transporte;

Auxílio-creche.

O instituto também anunciou a implementação de uma remuneração variável para os recenseadores, calculada de acordo com o desempenho e a produtividade de cada profissional.

As oportunidades



As oportunidades estão distribuídas em dois editais. Um deles contempla cargos de nível superior, destinados às funções de Analista Censitário (AC) e Agente Censitário de qualidade (ACQ). O outro reúne vagas para Agente Censitário Administrativo (ACA) e Agente Censitário de Informática (ACI), que exigem ensino médio completo.

Também há postos para Agente Censitário Supervisor (ACS), Agente Censitário Regional (ACR) e Agente Operacional Regional (AOR). Nesses casos, os candidatos precisam possuir formação superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B, válida.

Entre as atribuições previstas, os analistas atuarão no planejamento e na execução das pesquisas. Já os agentes de qualidade serão responsáveis pela verificação e supervisão coletadas em campo. Os cargos administrativos e de informática prestarão suporte operacional às atividades do censo, enquanto supervisores e agentes regionais coordenarão equipes e a logística dos trabalhos de coleta.



Os salários variam conforme a função. As remunerações vão de R$ 2.128, nos cargos de agente administrativo e de informática, até R$ 5.255,40 para agente censitário de qualidade.



A seleção ocorrerá por meio de prova objetiva única, composta por 60 questões de múltipla escolha. O conteúdo programático inclui língua portuguesa, raciocínio lógico, geografia e conhecimentos específicos relacionados a cada cargo.

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Os editais também preveem políticas de ação afirmativa. Do total de vagas, 25% serão reservadas a candidatos pretos e pardos, 5% a pessoas com deficiência, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Os contratos terão duração inicial de um ano e poderão ser prorrogados conforme a necessidade do instituto. O IBGE também estuda ampliar o quadro temporário ao longo dos próximos meses por meio de novos processos seletivos simplificados.

Cronograma das seleções

Edital para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Inscrições até 1º de julho, pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC);

Prova objetiva em 27 de setembro;

Resultado previsto para 18 de dezembro;

Oferta de 8.238 vagas distribuídas entre capitais e municípios do interior.

Edital para o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e para a pesquisa da população em situação de rua