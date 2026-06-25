SSP-DF inaugura Sala Lilás em cinco delegacias nesta sexta-feira (26/6)

Sala Lilás foi concebida para oferecer acolhimento reservado, qualificado e ininterrupto a mulheres que buscam acesso a políticas públicas desenvolvidas pela SSP-DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) inaugura, nesta sexta-feira (26/6), às 9h, a Sala Lilás, novo espaço destinado ao atendimento humanizado de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, em mais cinco delegacias. O espaço de atendimento funciona 24 horas por dia e dá acesso a tecnologias de monitoramento e acolhimento especializado para mulheres vítimas de violência de gênero.

Durante a solenidade, a SSP-DF irá anunciar a expansão do Programa Viva Flor, que passará a atender mulheres nessas cinco delegacias que receberão a Sala Lilás, ampliando o acesso à tecnologia de proteção e fortalecendo a rede de enfrentamento à violência de gênero.

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A definição das novas unidades levou em consideração os indicadores de violência doméstica e a necessidade de ampliar a capacidade de resposta do Estado nas regiões com maior demanda. Com a descentralização do programa, as mulheres poderão registrar a ocorrência e, após avaliação da equipe policial quanto à situação de risco, sair da própria delegacia já protegidas pelo sistema de monitoramento Viva Flor.

O programa é destinado a mulheres em situação de violência doméstica e familiar que possuem medidas protetivas ou avaliação de risco realizada pela Polícia Civil do DF. Funciona por meio de um aplicativo instalado no telefone celular da vítima, que atua como um botão de emergência. Ao ser acionado, o chamado recebe prioridade máxima no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), permitindo o envio imediato de equipes da Polícia Militar do DF para o atendimento da ocorrência.

Sala Lilás

Instalada no Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) , a Sala Lilás foi concebida para oferecer acolhimento reservado, qualificado e ininterrupto a mulheres que buscam acesso a políticas públicas desenvolvidas pela SSP-DF, como o Programa Viva Flor e o Dispositivo de Proteção à Pessoa (DPP). O espaço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. A estrutura conta com recepção, sala de atendimento individualizado para escuta qualificada, ambiente reservado para acolhimento e brinquedoteca, garantindo maior conforto às mulheres que comparecem acompanhadas dos filhos.

Além do atendimento realizado pelas equipes da SSP-DF, está prevista a oferta de orientações nas áreas jurídica, psicológica e de assistência social, que estão sendo viabilizadas por meio de parcerias institucionais e acordos de cooperação técnica com instituições de ensino superior, fortalecendo o atendimento integral às mulheres.

Durante a solenidade, uma beneficiária do programa irá relatar como o acionamento do dispositivo de proteção permitiu a rápida atuação das forças de segurança, evitando que a situação de violência evoluísse para consequências mais graves. O depoimento evidencia a importância da resposta integrada do sistema de segurança pública e da efetividade das tecnologias de proteção adotadas pelo Governo do Distrito Federal.

Também serão entregues viaturas adquiridas por meio de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública

Serviço

Inauguração da Sala Lilás e anúncio da expansão do Programa Viva Flor

Data: sexta-feira, 26 de junho

Horário: 9h

Local: Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB), na SSP-DF.