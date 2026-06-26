Motorista foge após destruir cinco carros no Sol Nascente

Policiais militares realizaram buscas na região logo após o acidente, mas não conseguiram localizar o suspeito - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um motorista é procurado pela Polícia Civil (PCDF) após provocar um acidente que destruiu cinco veículos estacionados e deixar uma pessoa ferida na noite desta quinta-feira (25/6), no Trecho 3 do Setor Habitacional Sol Nascente. O suspeito identificado pela investigação é Ismael dos Santos Andrade, que fugiu antes da chegada das equipes de resgate e da Polícia Militar (PMDF).

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De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o acidente ocorreu por volta das 20h42, quando um Hyundai Sonata perdeu o controle e atingiu, em sequência, cinco automóveis que estavam estacionados ao longo da via. Com a força da colisão, o veículo causador ficou atravessado na pista, deixando um rastro de destruição.

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As imagens do local mostram diversos carros com a estrutura completamente danificada, incluindo veículos com a traseira e a lateral destruídas, vidros quebrados, peças espalhadas pela pista e amassamentos de grande proporção. Após o impacto, bombeiros precisaram realizar a limpeza da via para retirar os fluidos derramados e restabelecer as condições de segurança para o tráfego. Veja:

Um homem de 48 anos, proprietário de um dos veículos atingidos, sofreu ferimentos durante a colisão. Ele foi socorrido pelo CBMDF e encaminhado a uma unidade hospitalar consciente, orientado e em estado estável, apresentando dores na região do pescoço.

Fuga

Segundo o registro policial, testemunhas afirmaram que o motorista responsável apresentava aparentes sinais de embriaguez antes do acidente. Após bater contra os veículos estacionados, ele abandonou o automóvel e deixou o local antes da chegada das equipes de segurança.

Policiais militares realizaram buscas na região logo após o acidente, mas não conseguiram localizar o suspeito. Durante a vistoria no veículo abandonado, foram encontrados documentos pessoais que auxiliaram na identificação de Ismael dos Santos Andrade. Outra equipe chegou a ir até um endereço ligado ao investigado, porém ele não foi encontrado.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima e evasão do local do acidente. A área foi preservada para a realização da perícia da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer as circunstâncias da colisão e localizar o suspeito.

Relatos colhidos pela polícia reforçam a violência do impacto. Um dos proprietários dos carros atingidos contou que estava dentro de uma igreja em frente ao local quando ouviu um estrondo. Ao sair, encontrou seu veículo destruído e o motorista havia fugido.

Outra vítima informou que treinava em uma academia próxima quando escutou a colisão. Ao deixar o estabelecimento, encontrou seu carro danificado e viu apenas o condutor descendo do veículo, sem conseguir observar a dinâmica completa do acidente.

Uma testemunha que estava nas proximidades afirmou ter conseguido filmar o motorista após a batida. Segundo seu depoimento, o homem apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de drogas. Essa informação será analisada durante a investigação e ainda depende de confirmação por meio dos procedimentos policiais.

A Polícia Civil prossegue com as diligências para localizar Ismael dos Santos Andrade, que permanece foragido. Caso seja encontrado, ele deverá prestar esclarecimentos sobre o acidente, a fuga do local e as circunstâncias que levaram à sequência de colisões que deixou cinco veículos destruídos e uma pessoa ferida.