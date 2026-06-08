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TRÂNSITO

Fim de semana e madrugada têm duas mortes e colisões em vias do DF

Acidentes de trânsito mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em Brazlândia, Ceilândia, Lago Sul e São Sebastião

Colisão em árvore no Lago Sul deixou condutor ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Colisão em árvore no Lago Sul deixou condutor ferido - (crédito: Divulgação/CBMDF)

As últimas 24 horas foram marcadas pela violência no trânsito do Distrito Federal, com o registro de dois acidentes em diferentes regiões administrativas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu às ocorrências, que envolveram batidas contra postes, árvores e capotagem, além de atropelamento de animais em rodovia federal.

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Na manhã de domingo (7/6), às 7h50, uma colisão contra um poste na BR-080, na altura do Caje, em Brazlândia, resultou na morte de um motorista. Ao chegarem ao local, as equipes do CBMDF encontraram o condutor de um veículo Fiat caído ao solo e em parada cardiorrespiratória.

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Os socorristas realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 40 minutos, mas o óbito foi declarado na rodovia. Uma faixa da pista precisou ser interditada devido à queda da estrutura de concreto, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu a guarda do perímetro.

Na noite de domingo, às 21h11, outro sinistro fatal mobilizou os bombeiros, dessa vez na BR-070, em Ceilândia, no sentido Águas Lindas de Goiás. Um homem de identidade não revelada morreu após capotar o veículo. O motorista foi localizado pelas equipes de resgate, já sem vida, dentro do automóvel. A pista foi temporariamente interditada para os trabalhos de socorro e o local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A dinâmica de nenhum dos dois sinistros fatais foi esclarecida.

Mais tarde, às 22h17 de domingo, uma testemunha foi pessoalmente ao quartel do 11º Grupamento de Bombeiro Militar, no Lago Sul, para relatar que um Volkswagen T-Cross preto havia colidido contra uma árvore na SHIS QI 13, próximo a um posto de combustíveis.

Os militares foram ao endereço e avaliaram o motorista, que estava sozinho no carro. Ele não apresentava ferimentos e recusou o transporte ao hospital. A PMDF apoiou a sinalização da via urbana.

Colisão entre veículo e duas vagas deixou animais mortos e motorista ferido
Colisão entre veículo e duas vagas deixou animais mortos e motorista ferido (foto: Divulgação/CBMDF)

Já na madrugada desta segunda-feira (8/6), às 00h13, o CBMDF foi acionado para uma colisão na BR-251, na altura do km 31, nas proximidades do Café Sem Troco, na região de chácaras do Triângulo II, em São Sebastião. Um Volkswagen SpaceFox colidiu com duas vacas que estavam na pista de rolamento.

O condutor, único ocupante do veículo, foi avaliado clinicamente no local e não precisou de encaminhamento médico. Os bombeiros atuaram na limpeza da pista e no controle do fluxo viário para evitar novos acidentes. Os dois animais não resistiram aos ferimentos. 

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 08/06/2026 09:38
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