W3: as curiosidades da avenida de Brasília que nunca parou

A avenida mais importante de Brasília se tornou um lugar de preservação da memória da cidade. Pela W3 Sul e Norte transitam diariamente estudantes, trabalhadores e turistas. Na via de aproximadamente 12 km, histórias se cruzam e se distanciam, encontros e desencontros acontecem. Para lembrar alguns marcos, o Correio elaborou, por meio de arquivos, registros históricos e entrevistas organizadas em uma coleção no Google Pinpoint, um levantamento com curiosidades sobre a terceira avenida paralela ao Eixo Rodoviário: a W3.

A concepção de uma via dedicada ao comércio já estava presente no projeto original de Lúcio Costa. Vencedor do concurso urbanístico do Plano Piloto de Brasília, o arquiteto pensou a avenida como um acesso rápido da população das superquadras ao abastecimento das residências. Mas a W3 não é só comércio. Pouco a pouco, foi se transformando em um lugar diverso e essencial da capital.

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Pelé na avenida

Em 13 de julho de 1971, o Rei Pelé desfilou a céu aberto pela W3. Uma matéria de arquivo do Correio mostra Edson Arantes do Nascimento acenando para a multidão, em cima do carro, durante o desfile. A avenida era, naquela época, um lugar de grande movimentação e ponto de encontro. Dois anos antes, Pelé havia marcado seu milésimo gol, contra o Vasco da Gama, no Maracanã, e estava na crista da onda.

Futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, acena em cima do carro para a multidão durante desfile dos campeões pela W3 (foto: Arquivo CB/D.A Press)

Degradação da W3

Em uma matéria de 1995, intitulada "A degradação atinge setores da W3 Norte", o repórter Marcelo Abreu descreveu os moradores das comerciais da W3 como famílias que não abrem mão de residir no Plano Piloto, mesmo que para isso tenham que pagar com a própria saúde. A publicação já apontava os problemas de infraestrutura, limpeza urbana e os altos aluguéis que, até hoje, ainda afastam moradores e comerciantes da via.

Inauguração do Rádio Center

Em 1977, o Correio noticiou planos para o que seria o edifício Brasília Rádio Center no Setor de Rádio e TV Norte, próximo à W3 Norte. O prédio foi considerado um dos mais modernos de Brasília e tinha como destinação inicial abrigar emissoras de rádio e televisão, além de estúdios fonográficos e audiovisuais. O stand de vendas ficava aberto todos os dias, inclusive sábados e domingos. O anúncio da época prometia: "e assim, a paisagem vai ganhando mais um bonito prédio e o comércio uma nova opção, nesta cidade que tanto precisa de novidades."

“Bora pro Roma?”

O Restaurante Roma funcionava como um verdadeiro point pós-balada no começo da cidade. Segundo Angela Pitel, dona do restaurante, o Roma ficava aberto enquanto tinha cliente, atendendo quem saía das festas e queria comer algo antes de ir para casa, às vezes até às 4h ou 5h da manhã. Hoje, o estabelecimento fecha às 22 hs.

Jornal nas bancas

O jornaleiro Carlos Araújo, da Banca Fortaleza na W3, relatou em entrevista ao Correio que a rotina começava cedo. Ele conta que seu pai o trazia bem cedo para a banca, às 5h da manhã, horário em que chegavam os blocos de jornais como o Jornal do Brasil, O Globo e o Correio Braziliense, este último o mais vendido. Nesse horário, eles precisavam "casar o jornal", processo que consistia em juntar o encarte do caderno principal.

A planta da SQS 302 foi corrigida

Nem tudo em Brasília saiu como estava no papel. Mais de uma década depois da inauguração da cidade, em 1978, uma nova planta precisou corrigir o posicionamento de uma área de uso comunitário na Superquadra Sul 302, próxima a W3. O documento original, registrado em cartório em 1967, foi oficialmente retificado em cartório para ajustar a localização exata do espaço.

Planta alterada da SQS 302, próxima a w3 (foto: Material cedido ao Correio)

Pioneira da Borracha fechava portas no natal

O empresário Hely Walter Coutto relatou ao Correio que a Pioneira da Borracha, que também vendia muitos brinquedos e era uma das poucas opções da cidade, ficava tão cheia que ele precisava fechar as portas da loja várias vezes ao dia durante o período de Natal. Isso era feito para controlar o fluxo, permitindo que alguns clientes saíssem antes que outros pudessem entrar e ser atendidos. Com a chegada dos shoppings centers e a consequente mudança no fluxo de clientes, a marca precisou se adaptar.

Jumbo

Pioneiro no formato de hipermercado na cidade nos anos 1970 e 1980, o Jumbo tinha unidades icônicas na W3, uma 502 e outra 516 Sul. A rede foi absorvida pelo Grupo Pão de Açúcar e convertida em Extra. Para ir às compras, bastava dizer: "Jumbo".

O mercado Jumbo fez parte da história de Brasília. (foto: Arquivo/CB/D.A Press)

Novacap era no Espaço Renato Russo

O espaço onde hoje se encontra o Centro Cultural Renato Russo já foi uma sede da Novacap. De acordo com o relato de José Alberto Barros, técnico em recursos humanos da companhia, havia até um cinema próximo, na W3, na altura da 508 sul. Posteriormente, a Novacap se transferiu para o Edifício Vale do Rio Doce e, depois, para outra sede definitiva.

Quer conhecer mais curiosidades da W3? Acesse a coleção no Pinpoint da Correio Braziliense com entrevistas, fotos, plantas arquitetônicas e matérias de arquivo dessa avenida histórica de Brasília.

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