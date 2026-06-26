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EXPEDIENTE

Brasil x Japão: Servidores federais serão liberados às 11h na segunda (29)

Portaria do MGI permite alterar o expediente em dias de jogos do Brasil mediante compensação de horas; veja como vai funcionar a medida

As horas não trabalhadas deverão ser compensadas no período de 3 de agosto a 30 de setembro de 2026. - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)
As horas não trabalhadas deverão ser compensadas no período de 3 de agosto a 30 de setembro de 2026. - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

Com a Seleção Brasileira em campo contra o Japão na próxima segunda-feira às 14h, os servidores públicos federais terão um esquema especial de funcionamento. De acordo com a Portaria MGI nº 4.779/2026, publicada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, os agentes públicos poderão se ausentar do trabalho a partir das 11h (horário de Brasília).

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A medida é válida para servidores, empregados públicos, contratados temporários, estagiários e trabalhadores terceirizados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

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Segundo a pasta, a portaria não estabelece ponto facultativo automático nem paralisação das atividades. Trata-se de uma possibilidade de ajuste de expediente, condicionada à compensação das horas e à preservação dos serviços públicos.

No Distrito Federal, a governadora Celina Leão decretou ponto facultativo. O comunicado foi feito pela chefe do Buriti nas suas redes sociais, nesta quinta (25), após a vitória do Brasil contra a Escócia por 3x0. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/06/2026 08:56 / atualizado em 26/06/2026 08:59
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