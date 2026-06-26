Bebês internados na UTI viram figurinhas da Copa na Maternidade Brasília

"Trazer o clima da Copa para dentro da unidade, transformando os nossos bebês em protagonistas dessa brincadeira, foi uma forma de criar uma lembrança afetiva para os pais e tornar esse momento um pouco mais leve" - (crédito: Foto: Divulgação/Hospital Brasília)

A UTI Neonatal da Maternidade Brasília entrou no espírito da Copa do Mundo com uma ação de humanização que emocionou as famílias dos pequenos internados. A equipe produziu figurinhas personalizadas inspiradas no tradicional álbum do torneio, usando fotos dos próprios bebês, e as entregou de lembrança às famílias. A unidade também ganhou decoração temática e um mural com os rostinhos dos recém-nascidos.

A médica Ana Amélia Fialho, coordenadora da UTI Neonatal, aponta: "A internação de um recém-nascido na UTI Neonatal costuma ser um período de muitas incertezas para as famílias. Acreditamos que pequenos gestos de acolhimento fazem diferença nesse processo. Trazer o clima da Copa para dentro da unidade, transformando os nossos bebês em protagonistas dessa brincadeira, foi uma forma de criar uma lembrança afetiva para os pais e tornar esse momento um pouco mais leve".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO