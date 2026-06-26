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Maternidade Brasília

Bebês internados na UTI viram figurinhas da Copa na Maternidade Brasília

Em meio à empolgação da Copa do Mundo, o Hospital transforma bebês internados em figurinhas de álbum como gesto de acolhimento

"Trazer o clima da Copa para dentro da unidade, transformando os nossos bebês em protagonistas dessa brincadeira, foi uma forma de criar uma lembrança afetiva para os pais e tornar esse momento um pouco mais leve" - (crédito: Foto: Divulgação/Hospital Brasília)

A UTI Neonatal da Maternidade Brasília entrou no espírito da Copa do Mundo com uma ação de humanização que emocionou as famílias dos pequenos internados. A equipe produziu figurinhas personalizadas inspiradas no tradicional álbum do torneio, usando fotos dos próprios bebês, e as entregou de lembrança às famílias. A unidade também ganhou decoração temática e um mural com os rostinhos dos recém-nascidos.

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A médica Ana Amélia Fialho, coordenadora da UTI Neonatal, aponta: "A internação de um recém-nascido na UTI Neonatal costuma ser um período de muitas incertezas para as famílias. Acreditamos que pequenos gestos de acolhimento fazem diferença nesse processo. Trazer o clima da Copa para dentro da unidade, transformando os nossos bebês em protagonistas dessa brincadeira, foi uma forma de criar uma lembrança afetiva para os pais e tornar esse momento um pouco mais leve".

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 26/06/2026 12:32
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