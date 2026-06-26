Conic ganha reforço de 500 câmeras com monitoramento inteligente

Além do monitoramento por vídeo, o encontro vai destacar ferramentas que já estão em operação no local - (crédito: Divulgação)

O Setor de Diversões Sul (SDS), conhecido popularmente como CONIC, receberá um reforço em sua estrutura de vigilância. Em 30 de junho, às 17h, o Edifício Boulevard Center sedia o lançamento da Plataforma DF 360º. A iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) prevê a ampliação do sistema local para cerca de 500 câmeras interligadas, operando com inteligência artificial e reconhecimento facial.

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O Edifício Boulevard Center conta com 150 equipamentos conectados ao programa, auxiliando na identificação de suspeitos e no cumprimento de mandados judiciais. Com a expansão, a meta é consolidar um "cinturão eletrônico" na região, que registra um dos maiores fluxos de pedestres da capital.

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O evento terá a presença do secretário de Segurança Pública do DF, Alexandre Patury, e consolida o modelo de segurança colaborativa na área central de Brasília. O projeto une o poder público, comerciantes e forças policiais para monitoramento e resposta rápida a crimes.

Para Flávia Portela, prefeita do CONIC e administradora do Boulevard Center, a união de esforços é o diferencial da iniciativa. “A segurança pública se torna mais eficiente quando existe integração entre sociedade civil, poder público e forças de segurança. Esse trabalho conjunto tem gerado resultados concretos para comerciantes, trabalhadores e frequentadores do CONIC.”

Além do monitoramento por vídeo, o encontro vai destacar ferramentas que estão em operação no local. Entre elas, o Botão de Alerta voltado para lojistas, o patrulhamento do Batalhão de Policiamento com Bicicletas e o grupo Comércio + Seguro, que mantém um canal direto de comunicação entre comerciantes e policiais. A expectativa é de que o pacote de medidas impulsione a revitalização e aumente a sensação de segurança no tradicional centro comercial.