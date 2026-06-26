Mulher é presa ao ameaçar marido de morte e danificar o carro dele

A mulher portava uma faca enquanto ameaçava o marido - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma mulher foi presa em flagrante por ameaçar o marido de morte, com uma faca de cozinha, e danificar o carro dele na tarde desta sexta-feira (26/6), na Asa Norte.

Segundo o delegado plantonista da 5ª DP (Asa Norte), Sérgio Bautzer, o marido, um servidor público, foi à polícia após sua companheira procurá-lo no trabalho, ameaçando-o e danificando o carro da vítima. “Na repartição pública, a mulher começou as ameaças e destruiu o limpador de para-brisas do carro do marido”, disse.

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Todos os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP para a averiguação dos fatos. Na DP, o marido, acompanhado de uma advogada, relatou que a esposa falou que a filha dele iria ficar órfã. “Ela estava muito agitada, falando que ia matar o marido. Ela ainda quebrou o vidro traseiro do carro do marido, resistiu à prisão, desacatou e agrediu um dos policiais”, relatou o delegado Bautzer.

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A mulher não quis se pronunciar sobre as ameaças ao marido, com quem mantém um relacionamento há cerca de três anos, afirmando que só iria falar na presença de um defensor público. Entretanto, ela afirmou que o marido a agredia física e psicologicamente. Quando perguntada se queria medida protetiva contra o companheiro, a autora das ameaças negou ajuda, segundo a polícia.

A mulher foi presa em flagrante pelos crimes de ameaça, dano qualificado, resistência e desacato, e não foi possível arbitrar fiança. Ela está na carceragem da 5ª DP à disposição da Justiça.